De Haro: “¿Por qué hace esto Torra en este momento? ¿Puede hacer el Gobierno más de lo que ha hecho?"

Torra está decidido a incumplir la resolución de la JEC sobre la retirada de los lazos amarillos. Dispuesto a incumplir la ley pero poquito. En ningún caso es una instrucción a funcionarios y no ha dado ninguna orden a consellers.



Generalitat está preparando otro escrito para la JEC para apelar contra su decisión, y Torra ha pedido al síndic deGreuges, Rafael Ribó, una informe sobre qué debe hacer el Govern en este asunt



¿Qué va a pasar ahora?

A partir de las tres de la tarde la Cadena Cope ha podido saber, fuentes del entorno de la JEC me han contado que la JEC está dispuesta, después de reunirse mañana, a tomar medidas que hasta ahora no se habína tomado nunca. No es solo que van a pedir que la actué la fiscalía sino que los miembros de la JEC están barajando incluso ser más contundentes. Lo único que podría detener la actuación de la JEC sería que la Generalitat presentará en las próximas horas el recurso al Supremo que ha anunciado y que el Supremo aceptará una suspensión cautelar.

¿A qué se enfrenta Torra? ¿Por qué hace esto Torra en este momento? ¿Puede hacer el Gobierno de Sánchez más de lo que ha hecho?

Torra se enfrenta, como ya le avisó la JEC a responsabilidades penales, posible inhabilitación.

ya fueron condenados por este delito el ex presidente Artur Mas y Frances Homs por la consulta del 9-N. Con esas sentencias condenatorias finalizaron sus carreras políticas.

Un precedente es el caso de la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montserrat Venturós (CUP), seis meses de inhabilitación. para ejercer cualquier cargo público y a una multa de 540 euros por haberse negado a descolgar una bandera 'estelada' colocada en el balcón del Ayuntamiento durante las elecciones autonómicas y generales de 2015.

¿Por qué Torra ahora no cumple la ley? Aquí el que manda es Puigdemont.