De Haro: "Pedro Sánchez solo niega la posibilidad de una gran coalición porque es mala para él”

¡Muy buenas tardes a la gente gente!

La epidemia de coronavirus, lejos de estar cayendo, si miramos el conjunto del mundo, todavía no ha doblado el famoso pico. En el resto del mundo hay que ver los datos en Estados Unidos, en Latinoamérica o en África. La prevención hubiera ayudado a combatir el virus y también tener una autoridad internacional fiable y segura. Eso era, en teoría, la Organización Mundial de la Salud que, muy influida por China, no ha dejado de dar bandazos desde el mes de enero.

El último es de la transmisión del virus. Hace unos días contamos que la Organización Mundial de la Salud había dicho que el virus no se transmitía por el aire. Un grupo de 239 expertos de 32 países dijeron que el virus se podía transmitir por el aire. Ahora la Organización Mundial de la Salud dice que no hay evidencia sólida pero sí es posible.

Así estuvimos con las mascarillas y así estuvimos con el aviso retrasado de que el virus había saltado de los animales a las personas. Hay cosas que no puede evitar un gobierno o un organismo internacional. Pero sí se le puede exigir ser confiable con los datos que se manejan y la Organización Mundial de la Salud es el ejemplo del desastre frente a una cosa tan importante como esta.

Aquí en España, en las ultimas horas, hemos tenido un buen retrato de por qué pasa lo que pasa. El presidente Sánchez ha comparecido con el primer ministro Conte en La Moncloa para preparar la cumbre de la Unión Europea, que tiene que decidir cómo va a ser el plan de rescate. Es una cuestión importante en la que los países del sur se tienen que poner de acuerdo.

En rueda de prensa le preguntaron por los viajes que hizo ayer en La Moncloa, por lo que Iglesias llamó “naturalizar el insulto”.

Después de estas declaraciones de Iglesias, Sánchez ha recordado que a lo largo de su trayectoria ha sido objeto de buenas valoraciones por parte de los medios de comunicación, "las más de las veces negativas", otras muy negativas” y muchas veces se ha abstenido de hacer valoraciones al respecto.

Esto muestra la psicología política de Pedro Sánchez. Le peguntan por el ataque que protagoniza el vicepresidente del Gobierno contra la libertad de prensa y el presidente, en lugar de afrontar a situación, habla de sí mismo.

No te estamos preguntando por lo guapo que tú eres cuando te ataca la prensa. Te estamos preguntando por lo que ha hecho un vicepresidente de tu Gobierno, que ha utilizado el poder del Ejecutivo para atacar a la prensa. Pero Sánchez todo lo vuelve contra sí mismo. Siempre termina hablando de él mismo.

Podría haber hecho lo que hizo la ministra de Defensa. En pocas palabras y nítido, que afirmó que la “la crítica es sana pero los insultos no”. Y ha añadido que “los medios son el oxígeno de la democracia"

Pedro Sánchez podría haber dicho esto pero ha hablado de lo magnífico que es como presidente del Gobierno. Esto también refleja su situación, que no puede afear a Iglesias porque necesita a los 35 diputados de Podemos. Lo ultimo que hay en su cabeza es apoyarse en el el Partido Popular.

El 'Corriere della Sera', el periódico más importante de Italia, le preguntó si alguna vez había pensado en una gran coalición con el Partido Popular. Su respuesta refleja su psicología política y la línea roja que tiene marcada, porque responde que no lo va a hacer nunca. Que nunca va a pactar con el PP. Porque eso le hace recordar lo que le pasó al Pasok. Porque no quiere que eso le pase a él y a su partido. El SPD alemán también ha quedado debilitado con la gran coalición.

Sobre un problema general, que es la necesidad de una gran coalición, su respuesta no se produce en el terreno del bien común. Siempre se lo lleva todo a su campo. El problema de la gran coalición no es si es buena o mala para España. Él responde negando la posibilidad de la gran coalición porque es mala para él. Los socialistas alemanes fueron capaces de sacrificarse, él no.

Por eso ahora entendemos su palabras tendiendo la mano al PP. Ofrece la mano para un pacto, siempre y cuando se base en lo que él quiere.