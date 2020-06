De Haro: "La oposición ha sido más leal que los socios de Sánchez"

Audio

No era tan difícil, bueno era difícil, pero no era imposible. El Decreto que regula la nueva normalidad, es en realidad un decreto poco ambicioso para todo lo que hay que atender y regular, no se trata solo de regular el uso de las mascarillas, o que se refiere a los centros de mayores, hace hincapié en el refuerzo de la atención sanitaria y en las medidas preventivas. También profundiza en la necesidad de trazabilidad de los contactos de los contagiados, en la realización de pruebas PCR a todos los casos sospechosos y en el refuerzo de la producción de material de protección sanitario. El decreto se va a consolidar con una amplia mayoría de la que se excluyen Bildu, ERC, Vox y Junts per Cat, extremos que se tocan. Era difícil pero no ha sido imposible.

Ha hecho falta que la oposición de PP y de Ciudadanos le sea más leal que sus propios socios. Cada vez que Rufián abre la boca en los últimos días es mostrarse muy molesto de la alianza con la derecha, de que no se pisotee la memoria de Felipe González. Es el mal de la proximidad de las elecciones cercanas.

Ha sido muy difícil pero no imposible, a pesar de los zurriagazos que hasta hace unos días se han estado lanzado. El decreto ha tenido como negociadores a Ana Pastor y Salvador Illa. Hoy hemos visto en la intervención de Ana Pastor como se puede hacer oposición sin acritud, ha denunciado propaganda. Desbarajustes en la compra del material y en los números de muertos, abusos del estado de alarma y luego ha hecho sus aportaciones.

Fernando de Haro sobre el Pleno vivido hoy en el Congreso

El ministro Illa ha estado dispuesto a aceptar enmiendas. Un gusto. Claro esto ha sido posible porque ERC no estaba en el pacto y porque Sánchez ha estado embridando a Podemos. No hay más que ver qué ha pasado con las conclusiones para la Comisión de Reconstrucción, las presentaron de forma conjunta PSOE y Podemos y el Gobierno se había ocupado en limar asperezas revolucionarias: Por mucho que se empeñó Iglesias se quitó de ese papel la propuesta de un impuesto a las nuevas fortunas: Calviño que se nos va al Eurogrupo, sabía que eso no iba a colar.

Parece incluso que podría ponerse de acuerdo en la semana que vienePP y PSOE para proponer un nuevo modelo de atención sanitaria para las residencias de mayores, según el documento.

Hemos tenido los ingredientes necesarios para un éxito: olvidarse de ERC, limar los extremismos de Podemos con decisión, buscar a la gente del PP y del PSOE que sabe negociar, y el apoyo de Ciudadanos y del PNV están garantizados. Para que esto fuera extrapolable hay que bajar mucho el tono, superar la alergia mutua que se tienen PP y PSOE y hacerse cargo de una puñetera vez de cómo está el país.