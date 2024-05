De Haro: "Ministros, presidente, mándenme un manual con qué palabras usar para que no me llamen fascista"

Audio

Imagínate que estás volando en un avión que ha salido de Polonia o de Alemania, que está sobrevolando el mar Báltico y que ves que la tripulación se ha puesto algo nerviosa.

Decenas de miles de aviones que han hecho esa ruta desde finales del mes de agosto han visto como sus sistemas de navegación de GPS se vían afectados. Dicen algunos pilotos que es lo mismo que circular de noche por una carretera sin luces.

Detrás de esto está Rusia. La OTAN condena los sabotajes y interferencias de Rusia en países aliados y avisa que habrá respuesta. Volar sin GPS es complicado, conducir sin luces es peligroso, echarse a andar sin camino supone que tiene muchas paletas de perderte. Es curioso la facilidad con la que, sin embargo, aceptamos ciertos discursos cuando decimos que lo importante no es llegar, sino echar a andar, lo importante no es encontrar, sino buscar, hay meta, pero no hay camino.

Es justo lo contrario buscamos porque podemos encontrar, hay meta porque hay camino, hay vuelos porque hay GPS.

Ya lo he contado otras veces, hace algunos años tuve que irme por patas de Pakistán porque las personas que me ayudaban a realizar un documental sobre los cristianos en ese país estaban en peligro. No aprecias bien una libertad hasta que te falta.

Pakistán es un país muy cruel para muchas cosas y los militares consideran una gran amenaza que un periodista extranjero haga un reportaje en las escuelas coránicas en las que se forman los yihadistas. Hoy el día mundial de la libertad de prensa.

En España hay plena libertad de prensa, pero desde que Sánchez volvió del rincón de pensar estamos viendo y oyendo cosas feas. Sánchez salió del rincón de pensar y dijo eso de que hay que distinguir a los medios de verdad de los pseudo medios.

Una red social no es un medio de comunicación. No suena nada bueno eso de que un gobierno se ponga a separar el grano de la paja, a decir cuáles son los medios buenos y cuáles son los malos.

El PSOE y sus ministros ya han empezado una campaña contra lo que llaman pseudo medios. El PSOE registró ayer en las Cortes Valencianas una solicitud de información al Gobierno autonómico del popular para reclamar información de los apoyos a según que medios y su inversión publicitaria. No tiene nada de anormal. Transparencia. Pero, y aquí está el asunto.

Lo que interesa en realidad a los socialistas valencianos, según detalló su portavoz José Muñoz, ha asegurado son "las subvenciones que da Mazón a los pseudo medios". Muñoz apuntó incluso a El Debate por "difamar a los responsables públicos" . Censuró que el director, Bieito Rubido, dijera esto.

El ministro Óscar Puente ha ido más allá y ha dicho que esto que ha dicho Bieto es fascismo puro y duro. No son periodistas. Son los matones de la derecha de toda la vida en este país. Gente que apesta la tierra. Me sumo, Sánchez puede tener un fin político trágico, también Feijóo, Abascal, Yolanda Díaz.

Trágico significa lo mismo que catastrófico, desastroso. ¿No han sido trágicos los resultados de Sumar y el PSOe en Galicia? ¿No han sido trágicos los resultados del PP en el País Vasco? Señor ministro, señor presidente del Gobierno, si quieren me mandan un manual para decirme qué adjetivos puedo usar y cuáles no. Para que no me llamen fascista ni matón. Me lo mandan, por favor, un manual de qué palabras y adjetivos usar.

