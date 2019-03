De Haro: "Los viernes sociales de Sánchez supondrán un aumento del déficit de 12.000 millones de euros"

Hoy es viernes. Falta menos de un mes para las elecciones. ¿Cuál puede ser la noticia? No te has equivocado. Estamos ante un nuevo viernes social. El Gobierno ha aprobado nuevas medidas que le permiten hacer campaña con el BOE tirando del gasto. Ya intentó seducir a los pensionistas, a los españoles que viven fuera de nuestro país, a los parados de más de 52 años, a los padres que ven ampliarse su permiso y, ahora, ha llegado el momento de seguir cortejando a los funcionarios, a los nuevos funcionarios. El Gobierno ha aprobado una Oferta Pública de casi 34.000 nuevos funcionarios públicos. Es la mayor oferta pública de los últimos 11 años. No sucedía algo parecido desde la primera legislatura de Zapatero.

Esta Oferta Pública ha coincidido con la publicación de los datos del déficit. El año pasado se cerró el desequilibrio de las cuentas públicas en un 2,6 por ciento. Eso significa que en 2018 el déficit se ha reducido solo en cinco décimas cuando la economía del año pasado creció al 2,6 por ciento. La economía se desaceleró, el año pasado fue el peor año en términos de crecimiento del PIB desde que comenzó la salida de la crisis, y el déficit se ha reducido poco. La deuda pública ha alcanzado niveles récord. La deuda pública es en realidad un impuesto que pesa sobre las futuras generaciones. No es bueno que cuando la economía va desacelerándose, el Gobierno no reduzca el déficit. No es bueno tener una deuda tan alta ante la eventualidad de una nueva crisis.

Con medidas como las que ha tomado el Gobierno este viernes se compromete más gasto sin que se hayan aprobado nuevos ingresos. No se aprobaron los presupuestos. El Banco de España ha estimado que estos viernes sociales, estos viernes electorales van a suponer un aumento del déficit de 12.000 millones de euros. Eso significa que el año que viene es muy posible que el déficit público no se reduzca. Ya en el mes de enero el Gobernador del Banco de España, Hernández Cos, advirtió de los riesgos de aumentar los gastos sin tener garantizados los ingresos

Si hay mayor gasto público la economía crece más porque va dopada, pero eso no es sano. Nos encontramos en un momento económico internacional muy complicado, la guerra comercial entre China Y Estados Unidos ya está pasando factura. Europa puede sufrir un estancamiento. La creación de empleo ya se ha ralentizado. Ya tuvimos la malísima experiencia de la época de Zapatero cuando en plena crisis el déficit aumentó más del 11 por ciento, la deuda se disparó y España estuvo al borde del rescate.