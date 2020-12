De Haro: "A los niños catalanes se le niega la posibilidad de hablar la lengua de 600 millones de personas"

Audio

La princesa Leonor, que no va a ver a su abuelo por Navidad porque ya ha dicho el Emérito que se queda en Abu Dabi, la princesa Leonor ha hablado ya en varias ocasiones en catalán en público. Rufián, que a veces se pone simpático tiene dicho que la princesa Leonor habla mejor el catalán que él.

Seguramente si le preguntamos a Gabriel Rufián por qué la princesa Leonor habla catalán mejor que él nos dirá que en Cataluña ha habido una persecución de la lengua catalana. Pero lo cierto es que Rufián estaba todavía en el colegio cuando Pujol comenzó su política lingüística. Da igual, diría Rufián, el catalán ha sido una lengua perseguida y hay que protegerla, y por eso el castellano tiene que dejar de ser lengua vehicular en Cataluña y por eso ha sido un acierto que ERC haya conseguido modificar a favor del independentismo catalán la Ley Celaá, la ley educativa.

En realidad antes de que se aprobase hace unos días en el Congreso esa ley, el castellano ya no era vehicular. El castellano es ya un lengua residual en la escuela catalana. Es lo que acaba de decir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El castellano no es vehicular en Cataluña desde hace décadas.

Eso que dice la sentencia lo corroboran algunos estudios, por ejemplo de la Asamblea por la Escuela Bilingüe que apuntó que en el 95 de los colegios catalanes el castellano está marginado. La inmersión lingüística es total. El castellano no es vehicular en Cataluña desde hace décadas.

El castellano es solo una asignatura que se imparte como lengua extranjera con dos o tres clases a la semana. Los jueces señalan que eso incumple la legislación vigente que exige que se de al menos el 25 por ciento de las clases en castellano.

Los independentistas y nacionalistas catalanes han perdido muchas batallas en los tribunales. La famosa sentencia del Constitucional, que corrigió el Estatut que pactaron Artur Mas y Zapatero, decía que el castellano era una lengua vehicular. Luego el Tribunal Supremo volvió a repetir que el castellano era lengua vehicular.

El problema es que la inmersión lingüística es que a los niños catalanes se le niega la posibilidad de hablar la lengua de 600 millones de personas del mundo. Siempre que sale este debate me acuerdo del soldado israelí que me paró en check-point que no hablaba ni árabe, ni francés, ni inglés, ni por supuesto español. Solo hablaba hebreo.