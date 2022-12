De Haro: "Los españoles no queremos que el salón de casa en Navidad se convierta en el hemiciclo del Congreso"

Audio

Vigo es, probablemente, la ciudad en la que antes se encienden las luces de Navidad. No lo tenemos confirmado. Pero en Belén, el pueblo en el que nació Jesús, también empiezan pronto. Belén es ahora un pueblo pequeño de Cisjordania, rodeado de un muro que lo aísla, donde las luces de Navidad son fundamentalmente las luces de un árbol que se instala a la puerta de la Basílica de la Natividad. Este año, ese árbol se ha encendido el 6 de diciembre con una fiesta en la que, como siempre, participan cristianos y musulmanes.

Las celebraciones multitudinarias por la Navidad han vuelto a Belén y Jerusalén después de los duros años del Covid. Esas celebraciones coinciden con la formación de un nuevo Gobierno en Israel presidido por Netanyahu con el apoyo de partidos de extrema derecha y partidos ultraortodoxos. Israel, que en su fundación fue un Estado claramente confesional, camina de forma preocupante hacia la eliminación de la separación entre la Religión y el Estado.

Esto significa que se aleja aún más la única solución para que llegue la paz en la zona: la creación de dos Estados. Los socios de Netanyahu quieren anexionarse por completo Cisjordania, controlar por completo los territorios palestinos fronterizos con Jordania. El ministro de seguridad va a ser Ben-Gvir, un condenado por racismo y terrorismo. Otros miembros del gabinete son defensores de confesionalidad del Estado y de una compresión de la identidad nacional judía que excluye a las minorías. Vamos a ver como el “el espacio habitable” para los palestinos seguirá reduciéndose, lo que incrementará la espiral de reacción violenta de los palestinos.

Los proyectos para convertir Jerusalén en una ciudad exclusivamente judía, en la que se pretende que no haya lugar para cristianos y musulmanes, se van a acelerar. Las iglesias presentes en la Ciudad Santa tienen dificultades para financiarse y ya en ocasiones se las ha amenazado con una política fiscal que rompe el status quo. Los sectores ultraortodoxos del judaísmo llevan años alimentando un rechazo a los cristianos, rechazo que en algunos casos se ha traducido en ataques e incluso pequeños atentados.

A estas alturas ya casi todo el mundo tiene lista, la cena de mañana y la comida de pasado. Nos vamos a gastar de media 70 euros en la cena. A la inmensa mayoría de los españoles nos gusta mucho o bastante celebrar la Navidad. ¿Quién lo dice? Ya sabes, hay encuestas para todo y Funcas, un instituto dedicado a la investigación económica, ha hecho el sondeo. Nos gusta celebrar la Navidad porque es una buena ocasión para compartir el tiempo con la familia y los amigos, porque el ambiente es especial, porque se conmemora el nacimiento de Jesús. La encuesta aporta un dato interesante, más de la mitad de los españoles pensamos que para tener la fiesta en paz hay que evitar ciertas conversaciones. ¿Cuál es el tema que decimos que hay que evitar a toda costa?

Los españoles no queremos que el salón de casa en Navidad se convierta en el hemiciclo del Congreso. Un 80 por ciento está convencido de que hay que evitar los temas políticos en Navidad. Tiene su lógica. Si la política es lo que hemos visto en las últimas semanas, es lógico que huyamos de ella. Lo privado, o sea, tú yo, y la familia, huye de lo público. Se traslada a la familia la falta de conversación pública, mejor dos chistes, un recuerdo nostálgico, y una conversación ligera que meterse en una conversación complicada donde hay muchos grises, no solo el blanco y el negro. El problema es que una fiesta dominada por yo-no-te-cuento-lo-que-pienso-y-siento es una fiesta aburrida que más tarde o más temprano decae. La gracia de la fiesta es ver y que te vean sentir y pensar, la gracia de la fiesta es contar y escuchar. No contar y escuchar ideas, lo interesante no es quién tiene razón sino como hacemos para vivir. De otro modo, es difícil que la fiesta merezca la pena.