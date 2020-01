De Haro: “Los ciudadanos del Peñón no han crecido con fronteras reales y ahora vuelve a haberlas"

Audio

Esta es la hora de que los chiquillos salen del colegio. Hacen unos minutos han pasado chicos con uniforme clásico. Siendo hoy el Brexit, en el peñón de Gibraltar uno se pregunta cuál va a ser el futuro de estos chicos. Nuestros hijos y nosotros mismos nos hemos acostumbrado a vivir en una Europa en la que hay libertad de movimientos, se puede pasar de un país a otro sin problemas. Hoy he comprendido mejor lo que significaba que no hubiese libertad de movimientos entre países de Europa. Lo he comprendido cuando Salvador, presidente de la asociación Salvador Molina, la asociación de trabajadores de la línea, me ha dicho que hay empleados que entran en el peñón, de la línea de la Concepción a los que les están pidiendo que se vengan a vivir al Peñón porque son médicos, gente que se dedica a la salud y con una urgencia

Les están presionando para que se hagan residentes para que si hay una urgencia, no saben lo que puede pasar en la frontera. El que haya Brexit significan que no sabemos cuál va a ser la libertad de movimientos. Esto se nos había olvidado, estas criaturas que están saliendo del colegio no han crecido con fronteras reales y ahora vuelve a haber fronteras. Lo que hay en el gobierno de España es una especie de manual de estilo. Ábalos ha creado escuela. Ahora ya sino te dan dos o tres versiones de lo que van a hacer pues parece que no hay gobierno de Sánchez.

Ayer tuvimos tres versiones sobre la mesa bilateral con el independentismo, la reunión con Torra. Primero dijo Carmen Calvo que igual no había reunión y que sería dentro de la ley, en cualquier caso se refería a Torra. Luego hubo un comunicado de Moncloa, diciendo que se suspendían las reuniones bilaterales, mesa bilateral hasta que hubiese elecciones y luego se fue Rufián a Moncloa. Le dijo a Sánchez que “hombre que no, que a ellos les venía bien que hubiese mesa bilateral”. Y cambiaron la versión. Igual es que Carmen Calvo y la gente de Moncloa es que no se han coordinado, igual que se ponen de acuerdo para otras cosas, ya convendría que se pusieran de acuerdo para esto.

Estamos hablando de una cosa muy seria para que nos den tres versiones en un solo día. Estamos hablando de una mesa bilateral en las que se van a tratar temas como un referéndum de autodeterminación y la amnistía. Las versiones de Moncloa se deben a que es Esquerra quien marca la agenda. A Esquerra le parece más conveniente en su pugna con Junts Per Cat. Tener la mesa de negociación abierta.