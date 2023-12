De Haro: "Junts apunta a los jueces porque necesita someterlos para que se materialicen sus planes"

Muy buenas tardes a la gente gente. Ten niños sanos niños, a la carta. Es lo que dice una empresa estadounidense que está en Florida, que promete que puede editar el genoma, el genoma entero y que puede evitar así el sufrimiento de los niños que van a nacer. Claro, esto es el sueño de cualquier padre hiperprotector. Yo consigo editar el genoma completo, no sólo algunas partes del genoma, edito el genoma completo y le evito a mi hijo la enfermedad, el sufrimiento. El sueño de cualquier padre hiperprotector. En el fondo los padres hiperprotectores le transmiten a los hijos lo peor que se le puede transmitir a un hijo que es el miedo a la vida. ¿Quieres que tu hija sea inteligente, sea conciliadora o que sea rompedora? ¿Conciliadora o rompedora?

Porque en el sueño de editar todo el genoma humano también está editar el carácter. El carácter es hereditario. Por tanto, si yo modifico ciertas regiones del genoma conseguiré un hijo una hija con este carácter, con el otro carácter. Seguro que esto no es posible porque el asunto del carácter es muchísimo más complejo que lo que hay escrito en el genoma. Pero sólo el sueño de tener un hijo planificado hasta el último detalle muestra cómo rechazamos lo imprevisto, cuando en realidad un hijo es una cosa imprevista aunque haya querido tenerlo. Un hijo siempre sale como sale, como él quiere. Bueno, pues es que eso es lo interesante de tener un hijo el imprevisto.





Junts y los jueces

Sánchez y Aragonès se han reunido. Pactan activar la Mesa del Diálogo, una ley para el plurilingüismo. Acuerdos diferentes. Por otra parte hemos conocido que se adelantan las elecciones en Galicia el 18 de febrero, pero hay que tener cuidado para que el asunto de los jueces no se quede relegado, no pase inadvertido. Bolaños es el ministro de todo, y ha estado hoy en la Comisión de Justicia del Congreso. Se ha hablado de la ley de amnistía que, sin duda, es importante, pero quizá igual de importante o más importante todavía que la ley de amnistía es la cuestión de la independencia judicial. Junts lleva días, meses, poniendo a los jueces en el punto de mira. Este mismo miércoles Nogueras volvía a señalar a los jueces un presidente interino:

“Un presidente interino del Consejo General del Poder Judicial no puede llamar al orden a una diputada de esta cámara no son intocables”.

¿Por qué Junts apunta contra los jueces? Pues por una razón muy sencilla. Porque Junts habla de lawfare por una razón muy sencilla: porque para que se materialicen los planes de Junts hay que someter a los jueces. La ley de Amnistía al final la tendrán que aplicar los jueces y claro, lo que Junts quiere es presionar, presionar y presionar. Para eso están las comisiones de investigación aprobadas bueno el Consejo General del Poder Judicial al completo. Todos los vocales los progresistas y los conservadores han aprobado un texto, una declaración en la que dicen que ojito que ellos no tienen por qué ir a las comisiones parlamentarias. No tienen la obligación de comparecer.

Esto provoca una situación complicada para el gobierno. Bolaños hoy ha apoyado aparentemente a los jueces porque si no quieren ir, que no vayan. Los jueces, como no pueden declarar respecto a las cuestiones que conocen por su función jurisdiccional, como jueces y magistrados no tendría ninguna utilidad que vinieran. Pero ojo, eran obligaciones porque las declaraciones de Bolaños tenían trampa y no, no, esto es una cosa del Parlamento, no del Gobierno. Es una cuestión parlamentaria, por tanto aquí el Gobierno tiene poco que decir. Hay unos socios del gobierno que están poniendo en el punto de mirar los jueces y el Gobierno tiene poco que decir si llama del Parlamento de los jueces. Hombre el Gobierno tiene poco que decir es todo una operación para suprimir la libertad la independencia de los jueces.