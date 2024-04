Audio

Mientras la Gabarra empieza su travesía por la ría de Bilbao te voy a contar la historia de Hillary Cass. Hillary es una médico, una pediatra, a la que el sistema de salud británico le encargó un importante marrón hace cuatro años. El sistema de salud británico quería saber si era bueno dispensar bloqueadores de pubertad a los adolescentes que decían sufrir disforia, o sea haber nacido en un cuerpo equivocado. En el Reino Unido estos bloqueadores se han usado con bastante facilidad. Hillary se puso a la tarea y ha escuchado a muchos miles de niños, familias y especialistas.

Hillary quería saber cuál era el mejor modo de cuidar a los jóvenes que sufrían angustia por este motivo. Hillary ha publicado un informe que se conoce ya como el informe Cass. Hillary dice en su informe que no existe una base de evidencia sólida que justifique el uso de hormonas en niños y adolescentes, y, por lo tanto, ‘los niños están siendo utilizados como pelota de fútbol’. El informe sugiere que se ha medicalizado de forma demasiado rápida un problema de identidad que en cierto modo es normal a esa edad. Los médicos señalan que estos jóvenes a menudo tenían otros problemas que tenían que manejar, además de su angustia relacionada con su identidad sexual.

La adolescencia es una época muy dura, muy difícil. Un adolescente ve como todo cambia y no comprende a veces esos cambios, y no comprenden quienes son, sus padres dejan de ser su referencia, surge un gran malestar, el malestar propio de tener que encontrar un sentido a lo que le sucede. Pero querer encontrar un sentido a lo que sucede, no saber quién es uno, preguntarse quién es uno no es una enfermedad.

Algunas informaciones hablan de que la respuesta de Irán a las acciones de Israel puede ser inminente. Podemos estar a punto de vivir una escalada en la guerra de Oriente Próximo. Sánchez inicia su gira. Antes se ha reunido con promotores inmobiliarios para pedirles que se esfuercen más en solucionar el problema de la vivienda en España. Hace un año promesa de viviendas

Siguió prometiendo. Hasta 183.000 viviendas prometió. Hace once meses entró en vigor la ley de vivienda y ha tenido un efecto negativo, hay informes que dicen que el volumen de oferta disponible en el país ha caído de forma inédita por debajo de las 60.000 unidades. Menos pisos en alquiler, más caro.

Isabel Rodríguez ha invitado a los caseros a poner más vivienda en el mercado del alquiler a precios asequibles, que no supongan más del 30% de los salarios. Si el casero tiene miedo de alquilar, no va a alquilar. Pero si la ley de vivienda le pone tope al alquiler, aunque no se haya puesto en vigor, los caseros le cogen miedo a alquiler.

La ministra no le echa la culpa a los caseros, ¿a quién se la echa?, ¿A quién? Pues eso, a Ayuso por no desarrollar la ley. Si hay Ayuso, es que hay problema. Ya sabe el gobierno que la solución al problema de la vivienda es que Ayuso haga otra cosa de la que ha hecho.