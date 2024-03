Audio

Algunos chinos creen haber vencido a la muerte. Como lo oyes. 600 familias en China han contratado ya los servicios de Super Brain, una empresa que con inteligencia Artificial y grabaciones telefónicas y algún material más, crea fantasmas digitales de los que ya han muerto. La ilusión de los que se han muerto, no se mueren.

También los primeros retratistas de las cavernas, los primeros directores de cine, los primeros escultores vendían la quimera de la victoria sobre la muerte. Los fantasmas, aunque sean digitales, no hacen más que reciclar el pasado. El presente, el presente auténtico es mucho más exigente. Requiere de la carne y de lo imprevisible que es toda persona amada.

Esta mañana no ha habido sorpresas. La ley de la amnistía ha salido adelante en el Congreso con los votos de Junts, ya va camino del Senado, tardará dos meses aproximadamente en volver al Congreso y ser aprobada de forma definitiva.

Hoy tenía que ser el gran día para Sánchez, el día de la reconciliación de Cataluña con el resto de España y el día en el que quedase encarrilada la legislatura. Pues ni una cosa ni otra. Los medios socios independentistas no se dejan reconciliar. Puigdemont lo ha dejado muy clarito hace poco.

"No es pasar la página, no es el punto final de nada" decía, lo mismo que ha dicho la portavoz de ERC en su intervención. Avisa de que la amnistía "no es suficiente" y apunta al referéndum como próximo paso.

Tampoco Sánchez tiene estabilidad en la legislatura. El debate hoy en el Congreso ha sido el arranque de la campaña electoral, después de que se adelantaran las elecciones, lo que deja a Sánchez y toda España sin presupuestos para este año.

Junts ya ha empezado a zurrarle a Illa, el líder de los socialistas catalanas, exministro de Sanidad, que ganó las últimas elecciones.

La doctrina Sánchez decía en su momento que cuando un Gobierno no tiene mayoría parlamentaria para sacar adelante unos presupuestos tiene que convocar elecciones.

Pero esa era la doctrina Sánchez cuando estaba en la oposición, ahora no pasa nada si prorrogas los presupuestos, como no pasa nada si indultas, si amnistías a corruptos.

Sin presupuestos, Sánchez no puede hacer nuevos gastos, no podía por ejemplo construir vivienda social o subir el sueldo a los funcionarios. Aunque para lo de los funcionarios ya ha encontrado la solución del decreto. El adelanto electoral en Cataluña ha dejado la legislatura en el aire: nos ha recordado a todos que Sumar, la cosa de Yolanda, socio de coalición, es poco o nada, no lo votan no consigue poner en orden a los comunes, que han tumbado los presupuestos.

Nos ha recordado a todos que ERC y Junts están a lo que están, ¿Que prefiere Sánchez que Illa tenga un buen resultado o que tenga un mal resultado? Si Illa tiene un buen resultado tiene que gobernar con ERC y enfadarse para siempre a Junts. Si Illa tiene un mal resultado, significará que la gran reserva de votos socialistas está empezando a agostarse.