De Haro: "Iglesias está empeñado en que la realidad no le estropee lo que cree que es una buena campaña"

Seguimos pendientes del asesinato de los periodistas españoles en Burkina Faso, enseguida nuestra compañera Beatriz Mesa, corresponsal en la zona nos actualiza la información.

Todos tenemos prejuicios, pensamos de una cierta manera, pensamos que el vecino de encima es un ser huraño y extraño por los ruidos que hace hasta que tenemos ocasión de conocerlo mejor y nuestros prejuicios cambian. Es inevitable tener prejuicios, pero afortunadamente la realidad nos permite corregirlos. El problema es cuando a pesar de que la realidad es clamorosa se mantienen los prejuicios o se martienen versiones de los hechos ya desmentidas. Ya quedó desmentido ayer que detrás de la navaja recibida por la ministra Maroto no hay ningún fascita, esos fascistas de cartón piedra que Iglesias va sembrado por el mundo, ni la ultraderecha. Hay un enfermo mental. A pesar de las evidencias, la ministra Maroto insiste.

Maroto, el PSOE, Gabilondo, Iglesias, están empeñados en que la realidad no les estropee la que creen que es una buena campaña. La navaja la mandó un enfermo mental, no sabemos quién mandó las balas, pero el error cometido con el relato ficticio de la navaja no les lleva a corregir. Persisten en el error de atribuir los envíos a la ultraderecha, persisten en el error de hacer públicas unas amenazas que según la policía no deberían airearse. Iglesias sigue elevando la complicidad con unas amenazas fascitas que no existen, después de haber acusado a periodistas y a la policía, hace unas horas, cómo no, ha llegado hasta el Rey.

DE HARO: "LA ESPAÑA EN LA QUE PP Y PSOE FACILITEN GOBIERNOS Y SE ENTIENDAN NO EXISTE"

Iglesias está empeñado en que la realidad no le estropee lo que cree una buena campaña. Pero las encuestas que tenemos, la de Sigma Dos en el País, apunta a que no está consiguiendo sus objetivos. Esa encuesta es la primera después de que Iglesias el vienree se levantara del debate y apunta a que la toxicidad de Iglesias y del PSOE no tiene efecto. Ayuso sigue muy fuerte, dobla los resultados de 2019, Iglesias después de haber embarrado el campo no mejora, quien sí mejora es Mas Madrid que le pisa los talones al PSOE que cae con fuerza.

Ayuso ha contratacado diciéndole al PSOE que si quieren hacer cordon sanitario que la voten a ella que es va a ser la fuerza más votada.

El PSOE tuvo que echar a Sánchez para que pudiera formar Gobierno Rajoy y el PP no ha querido apoyar a unos socialistas que han preferido llegar a acuerdos con los nacionalistas. La España en la que PP y PSOE faciliten gobiernos y se entiendan no existe.