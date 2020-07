De Haro: "Iglesias está escocido porque Sánchez, parece, que ha virado al centro"

Audio

El presentador de 'La Tarde de COPE' ha hecho referencia al vicepresidente segundo del Gobierno;Pablo Iglesias en el mitin que ha dado hoy en el palacio de Euskalduna de Bilbao, donde ha arropado a la candidata morada a la lehendakaritza: Miren Gorrotxategi.

La sociedad vasca -ha afirmado- está preparada y dispuesta a empujar hacia la normalización en Euskadi cuando las izquierdas dejen lo que les separa y refuercen lo que les une.

De Haro ha hecho referencia al tripartito. “Oskar Matute se dirigió ayer en su intervención en el Pleno de investidura a PP, Ciudadanos y Vox como los "hooligans” de las bancadas ultras" de la Cámara a los que, dijo, les "molesta" que su formación esté en el hemiciclo porque demuestra que ni les han vencido ni les han domesticado. Para todas las víctimas, tanto las de ETA como la del GAL, el Batallón Vasco Español, la violencia para-policial. Iglesias hace campaña a favor del tripartito. Podemos llegó a superar al POCinco puntos en las encuestas. De casi del 15 por ciento al 10 por ciento. Iglesias está en horas bajas e insiste en las cloacas.

Van a hacer lo que no está escrito para tratar de sacarnos del Gobierno", "la ferocidad de los caños mediáticos de los poderes económicos" está en horas bajas Porque cada vez se hace más evidente porque en España funciona la justicia y hay periodismo libre que el caso Dina no fue un ataque de Villarejo. No había cloacas había pantallazos de despecho que hizo Dina, no había cloacas había una abogada del partido Marta Flor Núñez que hablaba de una supuesta relación de amistad y connivencia con el fiscal del caso Villarejo otra cosa que la cloaca de Podemos. En ellos, la abogada del partido Marta Flor Núñez habló de una supuesta relación de amistad y connivencia con el fiscal del caso Villarejo. No había cloacas, cuando apareció la tarjeta perdida.

El presentador de 'La Tarde' ha señalado también la situación de “horas bajas” que atraviesa Pablo Iglesias. Tras la negativa del

Congreso a la reforma laboral y al impuesto a las grandes fortunas. A lo que se ha referido que el vicepresidente sigue con “su cuento de as cloacas, mandando a su secretario Echenique señalar a periodistas."

A todo ello, De Haro a afirmado que “parece estar escocido porque Sánchez ha decidido virar al centro.”