De Haro: “Iceta depende de Puigdemont para presidir el Senado. Vaya papelón para Sánchez”

Al final de la mañana hemos conocido el CIS, el Barómetro de Tezanos. Se ha hecho esperar porque ha aparecido pocas horas antes de que se iniciara la campaña electoral. Hasta que se celebraron las generales, los CIS de Tezanos nos daban risa, pero como el último, el que utilizó la técnica de cocina necesaria, en líneas generales coincidió con el resultado final. Ahora ya no nos da risa.

¿Y qué dice este nuevo CIS de Tezanos? Pues que el resultado de las autonómicas, municipales y europeas se parece mucho al resultado del 28 de abril. El PSOE sería el partido más votado en 10 de las 12 CCAA en las que hay elecciones. La fragmentación de la derecha pasa una factura muy alta y el PP puede perder, por ejemplo, feudos históricos como la Comunidad de Madrid y Carmena seguiría en el Ayuntamiento. Pero este CIS tiene un problema y es que se cerró el 23 de abril, o sea antes de que los españoles pudieran ver los efectos de la fragmentación de la derecha y la victoria del PSOE. ¿Habrá muchos electores que estén pensando cambiar el voto después y por eso el CIS de Tezanos no es una fotografía del momento? Me temo que no podremos saberlo hasta el 26 de mayo.

Quien ha actuado ya como si tuviera todo el poder autonómico, también el de Cataluña, ha sido Sánchez al proponer a Iceta como presidente del Senado. Los senadores autonómicos los eligen los parlamentos, en este caso el parlamento de Cataluña, a propuesta de los partidos, en este caso del PSC, casi de forma automática, como una cortesía parlamentaria. Es a esa cortesía parlamentaria a la que ha invocado Iceta esta mañana. Pero parece que no estamos ya para cortesía parlamentaria. En ERC están muy enfadados porque Sánchez no ha tenido la cortesía de llamarles para decirles que iba a votar en contra y, en Ciudadanos, dicen que 'no es no'.

Ciudadanos, ERC y la CUP han dicho que votan que no. La designación de Iceta depende de los votos de JXCAT, del partido de Puigdemont. Vaya papelón. Sánchez ha pedido a los independentistas que reflexionen. El inventor del ‘no es no’ ahora se encuentra con el ‘no es no’ a Iceta. Sánchez ha ganado las generales, el CIS dice que va a ganar las autonómicas y las europeas, pero todavía no ha ganado todo, todavía no tiene ni mayoría absoluta ni mayoría simple en el Parlamento de Cataluña, salvo que seduzca a los independentistas. Iceta depende de Puigdemont.