De Haro: “Hemos salido de la crisis con 14 millones de españoles pobres o en riesgo de serlo"

A muchos españoles nos va mejor desde que se ha acabado la crisis. A la mitad, más o menos, nos va mejor. Pero no a todos. A pesar de que se crea empleo a buen ritmo y la economía crece, hay personas, como Nieves que lo siguen pasando muy mal. Nieves, que tiene un niño, ha vivido en los últimos tiempos una separación, luego tuvo que afrontar una enfermedad y un despido. El dinero no le llega para la compra. De hecho, en los momentos más difíciles, no ha podido darle la merienda a su hijo.

Nieves, que no quería que su hijo se diera cuenta de que no tienen para cenar los dos, se inventó la historia de que ella cenaba en la cocina. En realidad no cenaba y su hijo se dio cuenta. Esta historia puede parecer extrema, pero los miles de voluntarios de muchas ONG que trabajan en España en asistencia social, saben que en nuestro país hay mucha gente que no tiene para pagar la luz, para pagar la calefacción en invierno o para pagar la compra.

Hoy hemos conocido el estudio más serio y más autorizado que se hace en España sobre la situación de pobreza. Es el informe de la Fundación FOESSA, que depende de Cáritas. Hoy se ha presentado la VIII edición del estudio que incluye una buena noticia: el 48 por ciento de los españoles, casi la mitad, no tenemos problema alguno para llegar a final de mes. Esta mitad de los españoles hemos recuperado la situación que teníamos antes de la crisis. Pero hay otras noticias malas, hay cuatro millones de españoles, o sea uno de cada diez, que sufren una exclusión social severa.

Como Nieves, que no tienen para cenar, o que no tienen una vivienda digna, o que llevan mucho tiempo en el paro o que tienen un trabajo que no les saca de pobres. Cuatro millones es mucha gente. Luego hay otros cuatro millones que no son pobres de solemnidad pero que están en riesgo de exclusión. Son personas para las que el ascensor social no funciona, que no pueden mejorar, que están estancados. Y hay un tercer grupo de personas que no son pobres, pero que forman el grupo de las personas inseguras, son seis millones de personas que tienen una economía cogida por los pelos. Si viene otra crisis los tumban.

O sea, que tenemos en España en total, 14 millones de personas pobres o que pueden ser pobres en cualquier momento. Hay un dato muy llamativo del informe de FOESSA, una de cada tres familias numerosas son pobres. Una de cada tres. El informe de FOESSA nos despierta, nos sacude: hemos salido de la crisis con una sociedad más desigual, hay muchos pobres entre nosotros, que necesitan buena política, que necesitan buena enseñanza.