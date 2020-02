De Haro: “Hay quien ejerce su poder de forma discreta y Puigdemont quiere que se sepa que es él el que manda”

Audio

La decisión de cómo aterrizaba de emergencia el avión de Air Canada, que el lunes se quedó sin rueda se tomó, en gran media, por la información que aportó un testigo visual, el capitán del Ejército del Aire y piloto de combate del F-18, Roberto García Macías. Lo ha contado esta mañana.

Audio

Fue el testimonio de este capitán, lo que vieron dos ojos, no un dispositivo digital, lo que permite un buen aterrizaje. Hay una cadena de confianza en esta operación: el capitan se fía de sus ojos, los que escuchan al capitan se fían de su relato, el piloto del avión de Air Europa se fía de lo que le dicen. Al final es una cadena de confianza humana la que resuelve el problema.

Sánchez no ha estado hoy en la recepción del Cuerpo Diplomático presidida por el Rey, ha hecho un viaje expréss a Bruselas para hacer presión contra los países que quieren que el presupuesto de la UE hasta 2027 sea muy frugal. No le conviene a España que Bruselas recorte presupuesto, reduza, por ejemplo, la PAC, lo estamos viendo con la protesta de los agricultores.

Se va a pasar Sánchez las próximas horas en el Falcon porque mañana es 6 de febrero, el día de la reunión con Torra. El PP presentó esta mañana, querella contra el president de la Generalitat, Quim Torra por usurpación de funciones. El PP recuerda que el Parlamento catalán cuando presentó el recurso ante el Supremo aseguró que la condición de diputado es, por tanto, requisito necesario para ser presidente de la Generalidad. Luego uno de los letrados de la cámara se desdijo.

Sánchez no sabe cómo diluir el valor de ese encuentro en plena precampaña de la precampaña electoral catalana en la que su socio, ERC, se la juega. Por eso se va a reunir con Colau, con los empresarios, con la Diputación Provincial de Barcelona. En Barcelona hay preocupación por el Mobile World Congress (MWC) después de que la surcoreana LG haya decidido no acudir por la crisis del coranaviris. Torra acude a la reunión de mañana, como siempre, siguiendo las indicaciones de Puigdemont. Pero esta mañana Puigdemont, que es quien manda, ha querido además dejar claro, que él es el que manda. Hay quien ejerce su poder de forma discreta y hay gente como Puigdemont que quiere que se sepa que es él el que manda. Puigdemont ha subyarado que Torra no debe renunciar a nada, no debe renunciar al referéndum

Audio

El presidenye de Castilla La Mancha, García Page, el barón discolo, ha denunciado que Torra quiere usar la reunión para interrumpir el debate abierto entre Sánchez y ERC.

Audio

Eso que Page llama debate abierto con ERC lleva mucho tiempo abierto. Junqueras le hizo creer a Soraya Saenz de Santamaría que frenaría el referéndum y que habría elecciones autonómicas en 2017. Si algún día hay una solución creada por los independentistas en Cataluña será porque en el independentismo hay alguien que se apee de las posiciones maximalistas, renuncie a la unilateralidad, acepte la obediencia a la ley, renuncie a un referéndum dentro de la ley. Hay quien quiere ver señales de este tipo en ERC, el PSC las quiere ver. En el Congreso de diciembre de ERC se acuñó la imagen del rompehielos para emitir señales en esa dirección. Pero luego cuando llega la hora de la verdad Junqueras dice que lo volverá a hacer que no renuncia a la independencia. No sabemos sin algún día en ERC se abrirá paso una posición posibilista y realista, pero desde luego esa vía no se va a abrir cuando ERC tenga la sartén por el mango. Y con Sánchez tiene la sartén por el mango porque la legislatura depende de ellos. No hay debate con ERC por más que diga Page.