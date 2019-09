De Haro: "Errejón no está por encima del tradicional esquema político, es izquierda y muy tradicional"

No sabemos cuantos sillones van a ocupar los chicos de Errejón en el Congreso que elijamos los españoles el próximo 10 de noviembre. Pero Errejón quiere ocupar todo el tiempo posible y todo los espacios posibles en su vuelta a la política nacional. Ojo que ocupar muchas horas de televisión, muchas horas de radio y muchas redes sociales no significa ocupar muchos asientos en el Congreso y si no que se lo digan a Santiago Abascal.

De momento Errejón quiere ocupar mucho espacio mediático y ha convertido su vuelta a la política nacional en una entrega por fascículos, de los que ya conocemos el final. Esta tarde se entrega el último fascículo en el que conoceremos el nombre del partido y en que circunscripciones se presenta. Hace unos meses Errejón nos contó que quería dedicarse a la politica autonómica de Madrid porque quería divertirse.

Ha debido divertirse poco en la Comunidad de Madrid porque la ha cambiado pronto por la nacional. Errejón para divertirse del todo tras el 10 de noviembre necesita poder llegar a formar un Grupo Parlamentario. Eso le dará dinero y maniobra, algo esencial para un partido nuevo. En España una formación política puede formar grupo parlamentario a partir de 5 diputados, siempre y cuando posea un 15% de los votos correspondiente a las circunscipciones donde se haya presentado candidatura o un 5% de los votos en el conjunto de la nación. Cuando esta tarde nos anuncien las provincias en las que se presenta sabremos que han sido elegidas por que Errejón está buscando el 5 por ciento nacional. No las habrá elegido para no dividir el voto de la izquierza. Por eso no va con Adelante Andalucía.

¿Qué dicen las encuestas? Encuestas hay pocas pero dicen que arrancará votos al PSOE y a Unidas Podemos; afectará a la participación (aumentando la indecisión, pero quizás reactivando a parte del electorado); y podría perjudicar a la izquierda en la conversión de votos en escaños.

Aquí hay dos versiones. Hemos oído a dos barones en las últimas horas. El presidente aragonés, Javier Lambán, dice que en realidad Errejón no va a afectar al PSOE. Sin embargo, el barón castellano-manchego, García-Page, ha dicho que cuidado con Errejón que les podría quitar votos. Además ha añadido que Errejón debería estar en el PSOE. ¿Podría realmente estar Errejòn en el PSOE? Errejón se enfrentó a Iglesias porque decía que Podemos debía ser un partido que superara los viejos esquemas de izquierda y derecha. La alianza de Iglesias con IU distanció a Errejón de Podemos. ¿Pero más allá de lo que diga va a ser el partido de Errejón un partido transversal?

Si repasamos el programa electoral con el que Más madrid se presentó a las elecciones autónomicas no sale un partido transversal. Errejón propugnaba subida de impuestos, nuevos impuestos, reduciendo las bonificaciones en los Impuestos sobre Patrimonio y Sucesiones y Donacion reducir del 45% al 47% para rentas de 100.000 euros, y hasta el 55% en el caso de ingresos superiores a 300.000 euros. y aumentó el gasto en Sanidad, en Educación, en servicios públicos, en I+D. En Vivienda "penalizaciones" a los pequeños propietarios. Más creación de empleos públicos. Gasto, más gasto, impuestos...y recordemos las afinidades de Errejón con Venezuela. No es verdad que Errejón pueda estar en el PSOE, no es verdad que Errejón este por encima de la tradicional división de derecha-izquierda, es izquierda y muy tradicional.