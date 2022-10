De Haro: "Se empieza llegando tarde a una cita con el Rey y se acaba no respetando la independencia judicial"

Audio

En Filmin están echando un documental que se titula 'De la broma a la insignificancia'. Visualmente no es gran qué, no está especialmente bien rodado ni bien montado. Pero cuenta una historia interesante. La historia de Milan Kundera, un escritor checo, que fue muy leído hace algunos años. No había reunión de pedantes en la que no se hablara de Kundera y en la que no se hiciera algún comentario de alguna de sus obras. Kundera empezó a escribir cuando existía Checoslovaquia y cuando estaba bajo el control soviético. Acabó exiliado en París. Con independencia del uso que hagan los pedantes de sus libros es un tipo bastante interesante y un tipo bastante particular. Hace ya casi 40 años que decidió no dar entrevistas porque no tenía nada más que decir.

Después de ver el documental, me he ido a buscar algunos párrafos suyos y me he encontrado uno estupendo.

¿Te suena esta inseguridad? Esa inseguridad que nos hace ser serviles porque dudamos de cuánto valemos.

Yo siempre era puntual, pero como me di cuenta de que mis amigos no lo eran, empecé a llegar 20 minutos tarde. Seguro que has dicho o has oído algo así. Pues eso es lo que han hecho hoy los diputados de Vox en el Congreso. En protesta porque Sánchez hiciera esperar al Rey, los diputados de Vox, han entrado tarde en el hemiciclo. Han sido eficaces en su denuncia. Se empieza llegando tarde a una cita con el Jefe del Estado y se acaba no respetando la independencia judicial, gobernando por decreto, convirtiendo el Congreso en un plató de televisión y atacando la libertad de prensa.

Con todo el respeto institucional que merece nuestro presidente del Gobierno, qué fatiguita lo de Sánchez, que fatiguita. Sánchez ha comparecido en el Congreso para informar de las medidas económicas y sociales adoptadas ante la crisis provocada por la guerra en Ucrania y ha aprovechado la ocasión para anunciar nuevas ayudas de 3.000 millones para rebajar la factura energética, la más sonora es la ayuda a las familias que forman parte de comunidades de vecinos con caldera centralizada de gas natural.

Lo de las calderas ya lo anunció la vicepresidenta Ribera la semana pasada.

Sánchez lleva desde el mes de marzo poniendo en escena un goteo de anuncios para afrontar la crisis energética. Los 20 céntimos para los transportistas, los 20 céntimos para lo que nos son transportistas, la no bajada del IVA, la bajada del IVA, la subida de impuestos a los ricos y la no bajada de impuestos a la clase media. Ahora más anuncios.

En realidad, lo que ha hecho ha sido concretar algunas de las medidas que anunció la semana pasada Teresa Ribera. Qué fatiga, los días pares no baja impuestos, los días impares anuncia ayudas que discriminan poco por el nivel de renta y los días de fiesta llega tarde. ¿Esto que ha anunciado hoy es bueno o malo? Bueno para algunos bolsillos, más gasto para el contribuyente. Hoy mismo, uno de los economistas del BCE ha dicho que los países que no reduzcan el gasto no tendrán más ayudas. La deuda hay que pagarla y el precio va a subir por el alza de tipos.