De Haro: “La derecha denuncia una tragedia y la izquierda dice que no pasa nada"

El presentador de 'La Tarde', Fernando de Haro, opina sobre la situación que está viviendo España por los casos positivos de coronavirus y el encuentro entre los dos ex presidentes, José María Aznar y Felipe González.

A estas alturas seguro que estás ya al cabo de la calle: hay quince afectados por coranoavirus. Y hay dos novedades: dos pacientes de Madrid y uno de Sevilla parecen que han sufrido una infección local, no habían viajado fuera de España. En el caso del paciente de Sevilla, las cosas no están claras. Uno de los pacientes de Madrid está grave por las afecciones previas. Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia, en su comparecencia diaria, ha dejado un mensaje claro: no se está produciendo ni una entrada masiva de casos importados ni se ha detectado una transmisión amplia del virus en nuestro país.

Fernando de Haro analiza el encuentro entre Aznar y González

González y Aznar, los dos primeros expresidentes de la democracia, despues del Tsumani que arrasó a UCD, han mantenido, a menudo, posiciones muy distantes sobre casi todo. Representaban de algun modo los dos modos de ver la realidad del centro derecho y del centro izquierda. Pero a pesar de sus diferencias casi estructurales, en los últimos tiempos han empezado a coincidir en algunos cosas: en su defensa de la democracia en Venezuela, en su crítica al independentismo, en su critica a las posiciones de Podemos. Es verdad que el tono de los dos es absolutamete diferente: Aznar es el golpe directo del castellano, la navaja de la meseta, González es la ironía demoledora del sur, la daga curva de más abajo de deseñaperros. Hoy los han convocado el I Congreso Nacional de la Sociedad Civil y han analizado la situación de la democracia liberal en el mundo. Los dos, a su manera, han revindicado los consensos que hicieron posible la reforma del 78. Y luego, claro, en la conversación, como no ha salido, la reunión de la mesa bilateral ayer en Moncloa. Y aquí es donde, aparentemente, se han producido más diferencias. Aznar ha sostenido que la reunión de ayer de un Gobierno de España con un Gobierno y unos líderes independentistas ha sido sevastadora.

González sin embargo, ha señalado que en realidad ayer en Moncloa, no pasó nada. Fue solo una performance electoral en clave catalana.

Aparentemente estamos otra vez ante las dos interpretaciones irreconciliables, ¿estamos ante las dos Españas?, ¿la derecha que denuncia una tragedia y la izquierda que dice que no pasa?, ¿no fue nada la escenificación bilateral, el dejar hablar a Torra de autoderminación, el sentar a la mesa a imputados por el 1 de octubre y a la gente de confianza de Puigdemont? Torra hizo bandera de la autodeterminación y de los presos. Esta mañana González ha dicho que no hay espacio para lo que pidió Torra.

Si González dice que no hay espacio para lo que pide Torra a lo mejor es que lo que dice González se parece a lo que dice Aznar. Si González dice, como ha dicho, que no se puede reformar la Constitución para la autoderminación y que se penalice la deslealtad, lo que dice Gonzalez se parece a lo que dice Aznar y viceversa. ¿Si todo queda en escenificación se podrá decir que todo ha quedado en nada? Habrá que decir que se ha quedado en escenificación que es algo. Pero todavía no sabemos si habrá algo más que escenificación. .