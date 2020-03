De Haro: "El coronavirus puede ser la justificación para esconder la debilidad del Gobierno"

Audio

La crisis del coronavirus se ha convertido ya en munición para el enfrentamiento político. Hasta ahora se había mantenido la contención política en torno al coronavirus pero esta mañana hemos oído esa contención saltaba por los aires.

Hasta el momento Sánchez no había hablado sobre el asunto. Jefes de Estado y presidentes de Gobierno como Macron o Conte han estado muy activos con el coronavirus. Sánchez hasta ahora había estado en segundo plano, en realidad para la crisis sanitaria no hace falta mucha visibilidad del presidente del Gobierno, sino coordinación entre Sanidad y las Comunidades Autónomas. Pero Sánchez ha decidido hoy presidir la Comisión de Seguimiento del coronavirus y ha anunciado, después, en un acto con Autónomos, un plan de choque.

Nuestro presidente del Gobierno es muy dado a los nominalismos: por hacer un llamamiento a la unidad y la serenidad, no hay unidad ni serenidad. La unidad se conseguirá si el Gobierno se coordina con las CAS y con la oposición. La serenidad, difícil, en este momento, se conseguirá en lo sanitario si se toman las medidas adecuadas y en lo económico lo mismo. Pero de momento el Gobierno no ha anunciado nada. Lo económico requiere atención Wall Street ha detenido este lunes durante 15 minutos la cotización, en respuesta automática a la brusca caída de las acciones. El petroleo ha caído un 30 por ciento. la reciente ruptura entre Arabia Saudí y Rusia, que aviva el miedo a una batalla entre productores.

Sánchez ha hecho un llamamiento a la unidad y Carmen Calvo ha desempolvado una petición que no hacía desde hace días. La vicepresidenta ha reconocido que el coronavirus va a hacer daño y que los presupuestos no se van a presentar porque de momento no tienen los apoyos suficientes y, por eso, le ha pedido al PP sentido de Estado. Sería razonable que en una situación complicada como la que vamos a tener hubiera un acuerdo entre los dos principales partidos, pero Sánchez ha hecho imposible ese acuerdo y tiene gracia que ahora pida apoyo cuando ha volado todos los puentes. Parece que el coronavirus puede ser la justificación para esconder la debilidad del Gobierno.

Casado, que hasta ahora no había criticado al Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus. El líder del PP ha criticado la falta de coordinación.

Descoordinación sanitaria no parece que haya habido. Descoordinación económica sí, pero vamos lo que hay de momento en falta de acción económica. Casado ha propuesto diez medidas como reducir el impuesto de sociedades o aplazar el cobro del IVA a las empresas afectadas y también eliminar las subidas fiscales anunciadas por el Ejecutivo y la contrarreforma laboral.

Estas cosas no son materia para una rueda de prensa. Primero se levantan los teléfonos. Primero se llega a un acuerdo y luego se hace una rueda de prensa.