De Haro: "Como Sánchez se dedica a gritar '¡Viva el 8-M!', acaban cogiendo peso informes como los del forense"

En la vida conocí mujer igual a La Flaca. Así empezaba la canción de Jarabe de Palo, una historia real que escribió Pau Donés al volver de Cuba. Pau Donés ha muerto muy joven, a los 53 años, de un cáncer de colon. Una enfermedad silenciosa que se suele descubrir tarde. Aquí en COPE, en El Partidazo, hace tres años, Donés le decía a Juanma Castaño que se vive como se muere.

Antes de la pandemia hablábamos menos de la muerte y de la muerte de alguien joven como Pau Donés. Ahora hablamos con más normalidad. Algo hemos aprendido: se vive como se muere.

Hoy es martes. Antes de que empezara la pandemia, los Consejos de Ministros solo eran los martes. Como saldremos del estado de alarma el próximo 21 de junio, las mascarillas seguirán siendo de uso obligatorio cuando no se puedan mantener las distancias en la vía pública abierta o cerrada. Y no llevarla puesta cuando es preciso será castigado con 100 euros de multa. Las comunidades deberán velar por garantizar un número suficiente de profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad.A lo largo de la tarde iremos dando los detalles de la regulación.

Sánchez va a conseguir la convalidación del decreto con el apoyo de PNV y de Ciudadanos. Un partido de derecha, de centro derecha, y un partido que a ratos es de centro-derecha, CIZ o CC. Carmen Calvo, cuando en una de las prórrogas del estado de alarma no tuvo el apoyo de ERC, dijo que no había cambiado de socios y que seguiría buscando el apoyo de ERC. Pero ERC está en modo electoral. ERC tiene que gesticular mucho ante la eventualidad de que Torra apriete el botón electoral (había unas elecciones pendientes y una inhabilitación de Torra antes de la pandemia). Y de ahí que Villalta, de ERC, amenazara con ir a los tribunales por la pretensión del Gobierno de recuperar competencias y dinero. ERC pide más dinero.

En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, se ha hablado del decreto. Pero claro, el Gobierno ha tenido que responder a las preguntas sobre la vida a partir del 21 de junio. Pero también sobre el informe del forense sobre el 8 de marzo y sobre la actuación de la Fiscalía, que ha pedido el archivo de la causa.

¿Quién, eh quién manda en la Fiscalía? Si Pedro Sánchez no hubiera dicho lo que dijo en la campaña electoral, si no hubiera nombrado a Dolores Delgado, no tendría que responder a estas preguntas. El proceso del 8-M no es un proceso sobre las responsabilidades del Gobierno en la pandemia. El 8-M se ha convertido en un juicio sobre la actuación en la pandemia, porque la oposición ha querido subrayar cómo la ideología se puso por encima de la prevención del virus y porque Sánchez se ha negado a pedir perdón por las posibles negligencias.

Sí juzga si hubo prevaricación (o sea, dictar a sabiendas una resolución injusta) en el delegado del Gobierno al no prohibir la manifestación. Y dentro del debate jurídico, es opinable que la Fiscalía considere que no hay delito. Lo que no es sospechoso es que en el escrito que pide el archivo de la causa se ponga a caldo a la juez, insinuando que actuó con motivos no jurídicos al iniciar la investigación cuando no era urgente.

El juicio del 8-M no es un juicio a la negligencia de Sánchez, pero como Sánchez se dedica a gritar "¡Viva el 8-M!" en el Congreso acaban cogiendo mucho peso informes como los que ha elaborado el forense. En el que pone negro sobre blanco que, con los datos que conocían Illa y Simón y que reconocieron en el Congreso el 3 de marzo, la hecatombe se veía venir.