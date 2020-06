De Haro: "Celaá anunció que sin vacuna los centros tendrán la mitad de alumnado. Ahora cambia de criterio"

Audio

Larraga es un pueblo de la Ribera Alta de Navarra. Y en Larraga, los dueños de un bar se dieron cuenta de que después del confinamiento la gente tiene muchas ganas de mover el esqueleto. Por eso, los dueños del bar lo transformaron en una discoteca. A los vecinos les molestaba el ruido y llamaron a la Policía Foral. Llegaron los forales y se encontraron a 85 personas que bailaban por todo lo que no habían bailado en los últimos tres meses y que no guardaban el distanciamiento social obligatorio ni hacían uso de ninguna medida de protección.

Las discotecas y bares de ocio nocturno podrán abrir en la fase 3 con una limitación del aforo de un tercio. En las órdenes que el Gobierno emitió a finales de abril, la fase 2 permite -no obliga- a los centros educativos a abrir sus aulas a los alumnos de hasta seis años cuyos progenitores no puedan teletrabajar ni tengan ninguna posibilidad de «flexibilizar» sus horarios. Los alumnos de 4º de la ESO, 2º de Bachillerato y 2º de FP también podrán ir a clase de manera voluntaria, organizada en grupos con asistencias alternas. Cada Comunidad Autónoma ha hecho lo que le ha parecido bien. Hace un mes, la ministra anunció en una entrevista que si no hay una vacuna, "los centros tendrán la mitad de alumnado en las aulas". Ahora la ministra cambia de criterio. "Vamos a un curso bien organizado, bien planificado y cuyo principio es la presencialidad".

Los alumnos de Infantil a 4º de Primaria pertenecientes a estos grupos reducidos "pueden socializar sin mantener la distancia interpersonal de forma estricta. Para los alumnos que cursen a partir de 5º de Primaria, el uso de mascarilla será obligatorio cuando no se pueda mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros, pero no cuando se esté sentado en el pupitre. La distancia interpersonal ya no será de dos metros, sino de metro y medio.

Al Gobierno y a los políticos le pedimos menos bronca y más trabajar. Se lo hemos dicho los ciudadanos y se lo ha dicho hoy la OCDE: más liquidez. Soluciones para la educación.