De Haro: "Bruselas avisa por enésima vez que Sánchez no cumple el objetivo de reducción de déficit y deuda"

Arrimadas se lo ha confirmado a Carlos Herrera, ha recibido una llamada de los socialistas para ver si Ciudadanos está dispuesto a abstenerse. De momento lo que tiene es un no rotundo. Sánchez sigue buscando los apoyos para la investidura, esta mañana ha recibido quizás uno de lo más duros varapalos y advertencias a su plan de gobernar durante cuatro años con Podemos. Le ha llegado de Bruselas. Ha sido una advertencia indirecta. La Comisión Europea ha presentado esta mañana las conclusiones del examen de los proyectos de Presupuestos que hacen los países de la Unión. Es una cita tradicional, aunque claro en el caso de España no han podido examinar el proyecto de presupuestos porque tenemos prorrogados los presupuestos de Montoro, los de 2018. A Moscovici, que es el comisario de Economía, le han preguntado por las negociacones para formar gobierno. Y, como es lógico, no ha querido pronunicarse.

La Comisión Europea no se pronuncia sobre las negociaciones de los Gobiernos nacionales pero todo lo que ha dicho la Comisión y Moscovi pone en cuestión no tanto los acuerdos de la investidura frankestein como la legislatura frankestein. Por enésima ocasión en los últimos meses Bruselas le dice al Gobierno en funciones de Sánchez que ni esta cumpliendo el objetivo de reducción de déficit ni de deuda. La Comisión señala que el borrador enviado por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez presenta una "desviación significativa" de los ajustes requeridos al Gobierno de un 0,65% del PIB, que equivale a unos 7.800 millones de euros. Bruselas advierte del increment del gasto de las dos medidas tomadas por Sánchez en campaña electoral: aumento de los salarios en el sector público y la indexación de las pensiones en base al IPC. No sabemos en realidad lo que han pactado Podemos y el PSOE, pero la últiuma oferta del PSOE a Podemos, los 370 puntos ofrecidos suponína según alguna estimación una subida de gasto anual de 30.000 millones de euros. Lo que le pide Bruselas, Moscovici a Pedro Sánchez es que haya un acuerdo de presupuesto cuanto antes y que haya estabilidad.

Y eso es justo lo que Sánchez no puede ofrecer: la investidura puede salir adelante, pero el pacto para sacar adelante unos presupuestos como los que pide Bruselas, con Podemos, es muy difícil. Moscovi lo dijo casi todo el lunes cuando aseguró que se puede ser de izquierdas y serios como en Portugal. En Portugal los socialistas no metieron a su Podemos en el Gobierno y fueron absolutamente ortodoxos en la política económica.