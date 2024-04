Audio

¿Por qué pregunto dónde estás, si no estoy ciego, si tú no estás ausente? Y te pregunto, sí, y te pregunto de qué eres, de quién. Loquillo recupera en su nueva gira algunas canciones como esta, poemas, poema como este de Pedro Salinas. "¿Por qué pregunto dónde estás,

si no estoy ciego,si tú no estás ausente? Y te pregunto de qué eres, de quién" dice Salinas y canta Loquillo. Una estupenda manera de hacer ver que se quiere bien a alguien: la persona querida está, pero sigue siendo misteriosa, es tuya, pero no es tuya: te preguntas de quién eres.

Sánchez, directo de Oriente Próximo, ha aterrizado en el aeropuerto del Valle de los Caídos, se ha vestido de investigador de CSI y ha visitado los trabajos de exhumación de los restos de las personas allí enterradas. Otra vez el comodín de Franco.

Comodín de Franco a pocas horas de que comience la campaña electoral en el País Vasco. No lo quiere mucho por el País Vasco, no vaya a ser que pase lo que las gallegas.

La campaña está marcada por la desmovilización, alta abstención, se espera que la participación sea bastante baja, y por el duelo entre el PNV y Bildu. Es la cuestión más interesante de esta cita electoral en el País Vasco. Es llamativo que los nacionalistas vascos se hayan dejado de la vía catalana, de la reclamación de la independencia, ni Bildu habla de ella. Solo el 22% de los encuestados es partidario de la independencia, una de las cifras más bajas de la serie histórica.

Bildu, que puede avanzar considerablemente en estas elecciones, en realidad no tiene mucha prisa. Se sabe ganador a medio y largo plazo. Avanza Bildu porque va absorbiendo el voto de la izquierda, ya ha conseguido el blanqueamiento de ETA y solo tiene que esperar en gran medida al desgaste del PNV.

El lema del PNV para las elecciones es significativo, "elige bienestar", un agudo analista de la realidad vasca, Joseba Aguirre, decía que lo que el PNV le garantiza a los vascos es un diferencial de bienestar, más bienestar que los sevillanos, riojanos o murcianos.

El PSOE marca distancia con Bildu, dice que no apoyará nunca si gana las elecciones un gobierno suyo, pero es curioso que lo diga cuando en Madrid, PSOE y Bildu están pactando.