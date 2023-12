De Haro, sobre la negociación PP-PSOE para la renovación del CGPJ: "Se pelean para ver a quién echan la culpa"

Audio

Muy buenas tardes a la gente, gente.

Ni Puigdemont, ni Sánchez, ni Feijóo, ni las hipotecas, ni las pensiones, ni el paro, ni la sequía, ni la inflación. El problema número 1 es que los chavales que en este momento tienen 15 años saben mucho menos que los que ahora tienen 25. Hemos tenido los peores resultados de la historia en Ciencias y Matemáticas desde 2015.

España ha perdido 22 puntos en lectura. Esto ha pasado por el covid, pero no es solamente es. Es un sistema educativo que no funciona y las pantallas. Covid, pantallas, sistema educativo y los padres. Si los chavales no aprenden es porque los adultos no somos responsables con ellos. Se le puede echar la culpa a los políticos, pero si los chavales no saben leer ni sumar, nosotros los padres tenemos mucha responsabilidad.

Ojo que Cataluña es de las autonomías que sale peor parada. Los del PP están teniendo bastante creatividad con lo del CGPJ. Primero, se renueva y después se cambia la ley del CGPJ. Hoy Feijóo en COPE ha dicho que iban a intentar ser flexibles.

"Hagamos la ley y renovemos el Consejo de forma simultánea. Firmemos un pacto, presentemos a la sociedad y tramitemos la ley. Esto es lo que pretendemos. Es verdad que en la tramitación parlamentaria nos pueden engañar, pero algún riesgo tendremos que correr", ha asegurado el líder popular.

Feijóo, en estos micrófonos, ha cambiado la posición del PP sobre este asunto. En Moncloa, dicen que no. Aseguran que primero, renovación y que luego ya veremos. Si las dos partes quisieran, el acuerdo estaba firmado esta tarde. Aquí están peleándose para ver a quién echan la culpa de que no haya renovación del CGPJ.