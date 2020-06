De Haro: "El acercamiento de los presos etarras ya está en marcha y el zoco de los presupuestos arde"

Audio

Hay miles de jóvenes en España comiéndose en este momento las uñas. ¿Me dará o no me dará la media? Mañana empiezan los exámenes de selectividad, que no se llaman de selectividad, se llaman EBAU. Van a ser selectividad con mucho calor, como las que hacíamos en los años 80 que llegaban hasta primero de julio.

El Gobierno, con el fin del Estado de alarma, empieza hoy el segundo examen del estado de alarma. El primero lo ha suspendido con mala nota, somos el país de Europa más descontento con el Gobierno. Y ahora empieza o continúa el examen de la crisis económica, que será especialmente duro en las preguntas de octubre.

La fórmula de los ERTES ha permitido evitar un paro descomunal, en eso lleva razón el Gobierno. Ahora tenemos que ver si sirve también para salvar empresas. Hasta 3,5 millones de personas se acogieron a un ERTE, se han incorporado algo más de un millón, dos de cada tres. Esta tarde, a esta hora, patronal, gobierno y sindicatos se reúnen para negociar cómo y hasta cuando se pueden extender los ERTES. Llevan días negociando y no se ponen de acuerdo. Los empresarios querían, y a no alargarlos, más allá del 30 de septiembre, hasta finales de diciembre. El Gobierno se ha negado porque los ERTES son mucho dinero; unos 18.000 millones si duran cuatro meses para pagar los salarios, o en prestaciones, pero a eso hay que sumar que la Seguridad Social deja de percibir las cotizaciones de las empresas porque los trabajadores no están en activo. Se estima que eso pueden ser 7.000 millones.

El Gobierno se ha equivocado porque había calculado 3.000 millones menos, 3.000 millones menos es lo que nos cuesta el Ingreso Mínimo Vital. La desviación es una pasta. Está descartado que los ERTE se mantengan hasta diciembre, lo que ofrece el Gobierno es que se prolonguen hasta septiembre pero que haciendo pagar a las empresas a partir del 1 de julio las cotizaciones sociales en función de cuando vayan saliendo las empresas del ERTE. Todo esto significa que ahora el Gobierno tiene necesidad de empezar a ajustar el gasto.

Fernando de Haro sobre la búsqueda de apoyos del Gobierno para los PGE

Las ayudas de Europa no van a ser condicionadas a ajustes, pero si se dispara la deuda y el déficit mucho más de todo lo que ya está disparado, será difícil hacer y ejecutar en 2021 un presupuesto razonable y eso no le gustaría a Europa que ahora paga. ¿Con qué apoyos cuenta el Gobierno para ese presupuesto que no puede ser un presupuesto radical? La votación este jueves del decreto de la nueva normalidad será un indicador de que posibles apoyos tiene el Gobierno y del posible acercamiento al PP. Por lo pronto ERC, en palabras de su portavoz, Marta Vilalta, ya ha dicho que votará en contra.

Vilalta ha dicho además que son incompatibles con Ciudadanos para apoyar el presupuesto. Pero donde Vilalta ha sido más clara ha sido en el Independiente. "La única manera de pasar página es la amnistía". ¿De quién? Ha empezado la subasta. Sánchez puede no contar con ERC, puede contar con Ciudadanos, pero con el PNV necesita contar si o si. Que se acuerde Sánchez de Rajoy. Y Urkullu, que ya está en campaña electoral, ha exigido a Sánchez un acercamiento de presos, para restarle votos a Bildu. El zoco de los presupuestos arde.