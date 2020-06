De Haro: "Se acaba el estado de alarma, pero no las contradicciones del Gobierno"

Audio

Hay cosas que no cambian. Nos podemos mover de una provincia a otra, podemos visitar a nuestros familiares. Se ha acabado el Estado de Alarma, pero no se han acabado las contradicciones entre los miembros del Gobierno. Te acuerdas, los niños salen o no salen, hay Ingreso mínimo vital ya o hay que esperar, la nueva normalidad, incluye normalidad en el Gobierno: contradicciones. Esta mañana la vicepresidenta Calvo ha advertido ante los 12 nuevos brotes.

Horas después la portavoz del Gobierno ha dicho lo contrario. Cuando Calvo ha anunciado que se puede decretar otra vez el Estado de Alarma no solo hemos pensado en el confinamiento, sino en este estado en el que el Gobierno comparte por la puerta de atrás los secretos del CNI con Podemos, en el que ordena a la Guardia Civil que controle las redes sociales por si hay mensajes no favorables al Gobierno, en una España en el que el presidente del Gobierno no contesta a las preguntas de los periodistas o en el que el control al Gobierno se reduce al mínimo en el Parlamento. Todo eso fue el Estado de Alarma. Las contradicciones del Gobierno ocultan un problema, otra vez, que no ha solucionado a tiempo: ayer El ministro de Sanidad, Salvador Illa anunció la vuelta a la fase 2 de tres comarcas de Huesca. Pero eso no es posible. El Gobierno regional de Aragón carece de las competencias para confinar selectivamente a estas tres comarcas. Sánchez ha querido unir de forma la restricción de movilidad y el estado de alarma y hay un problema.

Fernando de Haro sobre la relación entre Europa y nuestro país

Problema tenemos también con el necesario acuerdo entre PP y PSOE. Hoy Hernández Cos, el Gobernador del Banco de España, lo ha vuelto a pedir, lo pide todo el mundo, ya hasta lo pide el país.

Difícilmente se puede alcanzar el consenso con palabras como las ha que soltado Montero. Unas palabras que han llegado casi en el mismo momento en el que Casado anunciaba que estaba dispuesto a apoyar la convalidación del decreto de nueva normalidad.

Igual conviene que hablen. Traición, deslealtad., ¿Qué de cierto hay en esa especie de conspiración de la que el Gobierno acusa al PP en Bruselas? Los eurodiputados en Bruselas están defendiendo que el dinero no puede llegar para que se haga una contrarreforma laboral, para que se hagan las políticas de Podemos. ¿Es oportuno que hagan eso? No, no es oportuno lo que hacen los del PP.

Pero en gran medida es consecuencia del consenso elemental que entre eurodiputados de un país debiera haber. Si no se hablan. En realidad lo que digan unos u otros eurodiputados cuenta poco, Lo que cuenta es que concesión se hace en el Consejo Europeo a los países frugales a cambio de las ayudas a los países del Sur. Y el Gobierno sabe que se le va a pedir que se aleje de la política de Podemos.