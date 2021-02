Fernando de Haro: "Vuelve la cantinela del vicepresidente del Gobierno contra los periodistas"

Audio

Primero fueron los jueces y ahora somos los periodistas. Vuelve la cantinela del vicepresidente del Gobierno contra los periodistas. Hoy en el Congreso, ha recurrido a uno de sus argumentos profesorales que siempre esconden un truco. Para defender la necesidad de controlar a la prensa, a la prensa crítica con Podemos, ha argumentado que los diputados tienen el control de los ciudadanos, los jueces pues hombre ya se va haciendo cosas para que los controle el Congreso, para que estén sometidos a los partidos.

¿Pero a los periodistas, el cuarto poder, quién los elige, eh, quién les controla el poder tan inmenso que tienen?

¿Cuál es el truco la falsedad de este argumento que utiliza Iglesias? Que la prensa no es un poder del Estado, que la prensa, los periodistas, son parte de la sociedad civil. En una sociedad libre, abierta, algunos ciudadanos se organizan, crean periódicos, radios o televisiones y hacer ejercicio de la libertad de expresión.

Como la prensa no es un poder del Estado no depende del Presupuesto General del Estado. Dependemos de que se nos oiga, de que se nos lea, de que se nos sintonice. A nosotros nos controla todos las días nuestra audiencia porque esta es una sociedad libre. Lo raro es que un día como hoy, esto que es de primero de democracia, haya que explicarlo. Iglesias quiere volver a la censura. Iglesias ha defendido la censura en una sesión de control al Gobierno en la que el presidente se ha dedicado a hurgar en la herida del fracaso electoral del PP en Cataluña, hablándole de Vox.

Hoy en boca de Sánchez, Vox ha sido la perdición. Hace 13 días Vox para Sánchez era un partido con sentido de Estado.

Eso fue cuando Vox le ayudó a sacar adelante la convalidación del decreto ley de los fondos europeos. Iglesias ha pedido censura a los periodistas, Sánchez ha sacado el comodín de Vox, pero en la sesión parlamentaria de esta mañana ni uno ni otro han podido ocular el mal momento por el que pasan los dos socios de Gobierno. Los diputados socialistas no han aplaudido a Iglesias cuando la oposición le ha criticado por cuestionar la calidad democrática.

Y los líderes de Podemos en los pasillos se han dedicado a poner a caldo al Gobierno por haber bloqueado su ley trans. El enfado es morrocotudo, ayer los de Podemos se abstuvieron en la votación de la Ley de Igualdad de Trato, una iniciativa de los socialistas.

Una vez más el PSOE y Podemos están a la gresca. Pero seguramente hay que abandonar toda esperanza, no caerá la breva, Sánchez no se va a quedar solo, no va a hacer la política socialdemócrata que necesitamos.