Fernando De Haro: “La unidad no puede consistir en improvisar”

El copresentador de ‘La Tarde’, Fernando de Haro, analiza la situación actual de la crisis del coronavirus y las medidas que está adoptando el Gobierno para hacerle frente.

Hasta hace unos días no sabíamos lo que era un traje EPI, esos trajes que convierten a los médicos y a los enfermeros casi en astronautas. En IFEMA y en los otros hospitales de Madrid los usa el personal sanitario, pero también los capellanes. Los curas en los hospitales de Madrid y están haciendo horas intensivas. Iñaki, por ejemplo, hace guardias de cuatro días, en un hospital madrileño. Dice que el gran reto es acompañar a los que están solos, pero Iñaki está sorprendido de los que están en paz, de los que se van en paz.

Un capellán sorprendido de lo que hablaba el Papa el pasado viernes en la plaza desierta de San Pedro: de la falta de miedo.

De Haro analiza la última medida aprobada por el Gobierno

Moncloa

Estamos en el día de moratoria. Como ya sabes a estas alturas, ayer el Gobierno decretó el cese de toda actividad económica que no sea esencial: va a cesar toda actividad económica que no sea necesaria para que comamos, para que tengamos combustible, para que tengamos calefacción. Hasta mañana hay una moratoria porque el Gobierno lo hizo tan precipitadamente, con tanta improvisación, dio a conocer el decreto pocos minutos antes de que acabara el día, lo que hacía imposible parar todo.

¿Por qué el Gobierno ha decidido ahora parar toda actividad económica? Es una medida que se había tomado ya en Italia, que pedían algunos presidentes autonómicos, incluido Torra y que el Gobierno había negado hasta el final de la semana.

Esta decisión se toma cuando parece que la curva empieza a aplanarse. Pero que hayamos pasado el pico no significa que se hayan reducido las necesidades de las UCI. Pasan entre cinco y doce días desde que una persona se contagia hasta que aparecen los síntomas, pero las personas que están ingresadas en las UCIS pueden estar hasta un mes. El objetivo del cierre total es que las UCIS no se vean desbordadas.

El cierre económico es para que no estén saturadas las UCIS y, de hecho, la doctora María José Sierra, sustituta de Fernando Simón, a doctora ha asegurado que se está valorando la posibilidad de pasar enfermos de UCI de una Comunidad Autónoma a otra.

Lo que no está claro es por qué el Gobierno lo negó hasta el último momento, por qué no ha hablado con la oposición, por qué no ha hablado con los empresarios. Ábalos nos ha contado que todos los líos, que todo el retraso, es porque fue mucho trabajo de un día para otro.

En Italia, por ejemplo, se dieron tres días para que los empresarios se organizaran para el cierre. Pero la ministra de trabajo ha asegurado que no ha habido improvisación.

Los empresarios están que fuman en pipa porque no se hablara con ellos, y porque Yolanda Díaz, el viernes, cuando anunció la prohibición de despedir por fuerza mayor, aviso de que se iban a revisar todos los ERTES; como si lo empresarios fueran presuntamente culpables. Permiso retribuido variable sobre las empresas.

El Gobierno ha conseguido enfadar a los empresarios y a la oposición que le estaba dando apoyo. Casado que le había dado su apoyo crítico ha amenazado con no convalidar los decretos. La unidad, que es muy necesaria en estos momentos y para el futuro no puede consistir en improvisar, en tomar decisiones que no se conciertan con sectores sociales y con la oposición.