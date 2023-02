Fernando de Haro: "Ucrania se está preparando para una guerra muy larga"

Audio

Una madre vegana se queja en un vídeo de TikTok de que en el colegio de su hija han decidido que se disfracen de pescadores, lo que choca directamente con sus ideas y, en palabras de la madre, "atenta contra sus principios morales y éticos". Las personas veganas son aquellas que no comen más que proteínas vegetales, no comen carne, pescado y tampoco lácteos. Se ha montado un buen revuelo. La cosa tiene su fondo

Sobre Ucrania

Las alarmas antiaéreas han sonado este viernes en toda Ucrania pasadas las diez de la mañana, hora local. Decenas de misiles han sido disparados desde la flota rusa del mar Negro. Los ataques se han producido un día después de la gira que el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ha realizado en la Unión Europea (París y Bruselas) y en el Reino Unido (Londres).

Se espera que las próximas semanas y meses se vean algunas de las batallas más duras de Guerra Ruso-Ucrania. Las dos partes parecen dispuestas a una guerra larga. Los ucranianos tienen prisa, pero tardarán en poder utilizar todo el material que les hemos enviado. Los ucranianos tienen la moral alta y buenos servicios de inteligencia. Pero los rusos no tienen prisa. El país está en pie de guerra, los sistemas de movilización están funcionando y ya no sufren el caos organizativo de las primeras semanas. La producción de defensa se ha incrementado para garantizar nuevos suministros de equipos y municiones, incluso si no compensan lo que se ha perdido. Se están preparando para una larga guerra. Y la guerra va a ser larga o muy larga, salvo sorpresa.