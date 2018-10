Fernando de Haro: “Torra y compañía saben que el independentismo está en un callejón sin salida”

Segunda jornada del debate de política general en el Parlament. Ha quedado claro que el ultimátum de Torra a Sánchez para que apoye un referéndum de secesión antes de que acabe el mes ha sido una Torrada, un anunció sin consensuar ni con los líderes de ERC ni con los del PDECAT.

La intervención del líder de ERC en el Parlament Sergi Sabria no ha dejado lugar a dudas: no ha mencionado el ultimátum de Torra, y ha subrayado la necesidad de consensos. Rufián, en Madrid, Rufián el diputado duro de ERC, ha desacreditado el ultimátum: ha dicho que los carga el diablo. Los líderes independentistas, a pesar del postureo saben que no hay posibilidad de referéndum alguno, que el independentismo está en un callejón sin salida.

El ultimátum de Torra fue una salida de pata de banco con las piernas muy cortas. Junqueras desde la cárcel lo ha dejado muy claro: el independentismo está divido entre los pocos que quieren seguir en la vía Puigdemont-Torra y los que buscan una solución posibilista. Un Gobierno fuerte en Madrid, que no dependiera de los votos independentistas, podría aprovechar esa grieta.