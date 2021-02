Fernando de Haro: "Toda la caja B del PP son 8 millones de euros; el dinero robado por Bárcenas, 47 millones"

Audio

Ha empezado el tan esperado juicio por la caja B del PP. Se le llama el juicio por la caja B, pero en realidad no es el juicio por la caja B. Se juzga la presunta irregularidad fiscal cometida en 2008 por Bárcenas y los socios de la empresa de arquitectura Unifica para que cobraran con dinero negro la reforma de la sede central del PP de la céntrica calle Génova de Madrid. Pagarlo en negro le ahorró al PP casi 90.000 euros en impuestos. Se juzga también la compra de acciónes de Libertad Digital con dinero de la caja B. O sea, no se juzga la caja B, pero se va a hablar de caja B. Hay cinco acusados, el más conocido es Bárcenas, hoy lo hemos visto sentado en el banquillo con una mascarilla negra como si la cosa no fuera con él. También está acusado otro alto cargo del PP y tres de la empresa que reformó la sede. No están en el banquillo de los acusados ni Rajoy ni las caras conocidas del PP. El PP como partido no es acusado, porque cuando se produjeron los hechos no había responsabilidad jurídica de las personas jurídicas.

Rajoy no está acusado, es testigo, y Bárcenas quiere que haya espectáculo. Hoy su abogado ha pedido que haya un careo entre Bárcenas y Rajoy.

¿Por qué ha hecho eso el abogado de Bárcenas, Bárcenas? ¿Por qué ha pedido el careo? Hoy ha sido el día de cuestiones previas, las diferentes partes personadas en el juicio solicitan las pruebas que quieren que se practiquen. Y ha sido muy significativo lo que ha hecho el abogado de Bárcenas. El abogado de Bárcenas, o sea Bárcenas, lleva diciendo desde la semana pasada que tiene pruebas de que Rajoy destruyó los papeles y que tiene una grabación en la que se certifica que Rajoy recibió dinero. Pero hoy el abogado de Bárcenas no ha presentado pruebas, ha pedido testificales, que es como se llama en el argot procesal la declaración de los testigos. Bárcenas quiere circo, careo con Rajoy, y no aporta, de momento, nada. Sólo llama a testigos que dicen que oyeron esto o lo otro. Bárcenas no aporta nada para fundamentar sus acusaciones y la Fiscalía, dato importante, dice que el extesorero del PP no ha aportado nada nuevo en el escrito filtrado la semana pasada. Nada por aquí, nada por allá, Bárcenas en el banquillo.

El tribunal decidirá si hay careo entre Bárcenas y Rajoy. Si se produjera ese careo, de un lado estaría un expresidente del Gobierno y de otro lado un delicuente condenado que amasó en muy pocos años una fortuna de 47 millones de euros. Toda la caja B del PP son 8 millones de euros; el dinero robado por Bárcenas, 47 millones de euros.