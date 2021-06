Fernando de Haro: "El tema catalán cansa porque es tu soberanía y la mía"

Audio

En esta tarde de fútbol, esperemos que de buen futbol, de futbol con gol, muchos pueden sentirse hartos, tristes, muy enfadados o desesperanzados por el futuro de España. Hartos porque el tema catalán cansa. Es lógico que canse pero estamos hablando de España, de tu soberanía y de la mía. Muy enfadados porque los cabecillas del intento de secesión de Cataluña están ya en la calle.

Es comprensible pero cuanto más irracional es la pretensión independentista, más exige que los que están del lado de la Constitución sean racionales. No es una cuestión personal. El problema no son las personas indultadas el problema es lo que han hecho y lo que dicen que quieren seguir haciendo. Hay motivos para la inquietud porque el Gobierno ha tomado una decisión temeraria y seguramente muy frívola. Es la decisión de un Gobierno débil de un Estado que no ha sido débil y que llegado el momento no tiene porque ser débil.

El proceso para la concesión de indultos ha estado falto de transparencia, ha sido un ejercicio de oscurantismo. Solo hoy, cuando los indultos se han hecho efectivos, Sánchez ha respondido algunas preguntas en el Congreso.

"LA SALIDA DE LOS INDULTADOS HA CONTRIBUIDO MUY POCO A MEJORAR LA CONCORDIA"

El presidente del Gobierno ha reiterado en el Congreso los argumentos de los monólogos de los últimos días, que no son argumentos sino la petición de que nos fiemos ciegamente de que los indultos van a mejorar la concordia y reducir la discordia. La salida de los indultados de Llenoders esta mañana ha contribuido muy poco a mejorar la concordia. Los indultados han convertido su salida de prisión en un desafío a la mitad de los catalanes y a la inmensa mayoría de los españoles. Han dejado claro que su propósito es sustituir el derecho de los españoles a decidir sobre una parte de España, Catuluña e imponer la independencia.

El cabecilla de los indultados, Junqueras, ha sido más sutil que sus compañeros, pero ha dejado claro que el proyecto de la república catalana no se arrincona.

El proceso para conceder los indultos ha estado rodeado de oscurantismo. De mucha propaganda, pero también de mucho oscurantismo. El oscurantismo no se contradice con la propaganda, suelen ir juntos. El Gobierno ha publicado en el BOE los decretos de los nueve indultos y remite su justificación a unos expedientes que no conocemos.

La justificación del indulto es decisiva porque es una medida excepcional. La vicepresidenta Calvo ha dicho esta mañana en el Congreso que las razones se han puesto por escrito, pero esas razones se nos han ocultado Solo las hemos conocido por algunas filtraciones parciales a algunos medios de comunicación. Y sabemos así que una de las razones alegadas es la disposición de Junqueras a buscar soluciones dialogadas. Razón insustancial porque Junqueras ya tuvo disposición a dialogar con Soraya Sáenz de Santamaría y luego hizo lo que hizo.

Nos cansa el tema catalán, pero estamos hablando de España. Nos enfada que Sánchez haya puesto en la calle a los que no se han arrepentido, es el tiempo de usar la cabeza. Nos preocupa el futuro de España, estamos en una democracia, somos protagonistas, tenemos una democracia y un Estado fuertes.