Vicente Vallés deja KO a Sánchez al publicar la letra pequeña de los indultos: "Más allá de este detalle"

El presentador y el director de los informativos de Antena 3 en su edición nocturna, Vicente Vallés, ha analizado en la jornada de este martes la concesión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de los indultos a los políticos independentistas en prisión por el referéndum ilegal del 1 de octubre del año 2017, permitiéndoles poder salir de prisión en las próximas horas.

La decisión ha sido tomada a primera hora de este martes en el Consejo de Ministros, y rápidamente Pedro Sánchez ha comparecido en las escalinatas del Palacio de la Moncloa para volver a defender esta medida con una forma de tender puentes en la búsqueda de la reconciliación.

En este contexto, en las próximas jornadas conoceremos más detalles sobre los plazos de las negociaciones y también sobre la convocatoria de la mesa de negociación, en la que a tenor de las últimas declaraciones del Gobierno estará Oriol Junqueras, después de haber señalado en las justificaciones para conceder los indultos que se trata de un líder relevante.

GRAFCAT5129. BARCELONA, 21/06/2021.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pronuncia en el Teatre del Liceu de Barcelona la conferencia "Reencuentro: un proyecto de futuro para toda España", ante representantes políticos y de la sociedad civil, en vísperas de los posibles indultos a los líderes del procés presos. EFE/Toni AlbirToni Albir









Los indultos han sido trasladados hasta dependencias gubernamentales por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y tras los correspondientes protocolos relacionados con su autorización los políticos en prisión podrán salir de prisión.

El análisis de Vicente Vallés sobre los indultos concedidos por Sánchez

Estos indultos han suscitado un importante debate púbico, ya que la oposición ha señalado que se trata del primer paso para que el independentismo pueda seguir luchando por su sueño secesionista. En este sentido, Vicente Vallés ha querido analizar en el informativo de este martes la letra pequeña de los indultos, analizando algunos puntos claves que pueden marcar el futuro de la actualidad política y social en España y Cataluña.

"Han reconocido, por ejemplo, que no tienen una propuesta concreta que hacer a los independentistas porque dicen que este no es el momento. Sí aseguran que están convencidos de que los independentistas no volverán a hacer lo que hicieron. No cierran la puerta de la negociación a Oriol Junqueras porque lo consideran un líder relevante", ha explicado el presentador.

Vicente Valles y la unanimidad del consejo de ministros pic.twitter.com/MnCsx8HL0x — TVMASPI (@sebas_maspons) June 22, 2021

En este sentido, Vicente Vallés ha querido destacar una incongruencia de los portavoces del Gobierno a la hora de valorar cómo se ha alcanzado el acuerdo en el seno del Consejo de Ministros: "Y luego han dado un detalle interesante, porque los portavoces del Gobierno han tenido mucho interés en decir que ha habido una enorme unanimidad. Así lo han dicho. Por un lado la unanimidad no admite grados, una decisión no puede ser muy unánime o poco unánime. Una decisión es unánime o es mayoritaria".

"Más allá de este detalle, lo difícil es encontrar precedentes en los que un Gobierno hable sobre el grado de acuerdo en una decisión así, porque el Consejo de Ministros es un órgano colegiado", ha concluido el comunicador de Atresmedia.