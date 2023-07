Fernando de Haro, sobre la sanción de la Junta Electoral: "Sánchez ni templa ni consigue mandar en la agenda"

Audio

Esta es música viejuna, sin duda, la compuso Paul Simon en 1964. Se titula 'El sonido del silencio'. Era una metáfora. O no. ¿El silencio suena? Esta tarde vamos a hablar de esto, de un descubrimiento científico que señala que nustra cabeza procesa el silencio como si fuera un sonido. El silencio no es una ausencia, cuando todo calla oímos algo. Oímos el palpitar de nuestro corazón, por ejemplo. Volvamos a la metáfora. También en el silencio nos oímos a nosotros mismos dialogando con nosotros mismos, oímos crecer la hierba, y oímos lo que en medio del ruido no vemos, oímos lo que la costumbre tapa.

Estoy en la oficina central de Correos en Madrid. Aquí no hay mucho lío pero porque este es un barrio donde vive poca gente. Estoy al lado de la máquina donde te dan la papeleta para el turno. Hoy es el último día para solicitar el voto por correo, y esta oficina va a estar abierta hasta las diez de la noche, como el resto de oficinas en España. Esta tarde desde aquí vamos a hablar del voto por correo.

Como ya seguramente sabrás, Feijóo está pidiendo a los empleados de Correos que trabajen mucho para que todos podamos votar. Y Sánchez ha reaccionado asegurando que Feijóo está poniendo en cuestión la calidad de nuestra democracia y que está embarrando el terreno.

¿Por qué Sánchez está utilizando las declaraciones de Feijóo pidiéndole a los carteros que trabajen con más intensidad? Porque desde el lunes él y sus asesores más cercanos están desarbolados. Sánchez ni templa ni consigue mandar en la agenda, en el marco de la campaña.

La Junta Electoral Central ha abierto expediente de sanción a Pedro Sánchez por hacer comentarios que tenían que ver con las elecciones durante la rueda de prensa que se celebró tras el Consejo Europeo. Ayer Sánchez volvió a hacerlo, volvió a hablar de la oposición, de Feijóo y del PP en la rueda de prensa posterior a la cumbre de la OTAN, en Vilnius. ¿Y de qué habló Sánchez? Hablo, como no, del PP y de sí mismo, porque Sánchez prácticamente cuando no habla de Feijóo, habla de él mismo.

Él dice que es un político de principios y de sólidas convicciones. Esto es como cuando algún gurú dice que hay que tener valores. ¿Qué valores, qué principios, qué convicciones? El principio, por ejemplo, de que el fin justifica los medios, es un principio. Un principio equivocado, pero es un principio. También es un principio que una promesa vincula según cómo son las circunstancias.

Sánchez dijo que no pactaría con Bildu, Sánchez dijo que no pactaría con Esquerra. Este puede ser un principio, yo digo una cosa hoy y mañana digo otra.

Nadie es un hombre con principios porque diga que los tiene. Nadie es empático porque dice que es empático, nadie es alegre por decirlo. Los principios están al principio de toda acción y de todo pensamiento, y afloran cuando alguien hace algo o piensa algo. No hay otro modo de conocer los principios que observar cómo actua aquel que dice que los tiene. Los principios solo se ven en la actuación que tiene un político, un funcionario, un profesor, o cualquier otro. Los principios no se tienen por decir que se tienen principios.