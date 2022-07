Fernando de Haro, sobre la inflación: "Vienen meses difíciles"

Audio

Después de dos años sin San Fermines, está mañana como ya sabes, ha vuelto a oírse chupinazo. Lo ha lanzado en esta ocasión Unzué, que fue portero de varios equipos. Unzue está enfermo de ELA. Y ha dedicado el arranque de la fiesta a los sanitarios. Está muy bien esto de que la fiesta empiece recordando a los que nos han cuidado y con un protagonista que cada mañana se enfrenta a la adversidad. Vuelve la fiesta, celebran los pamploneses, y celebramos todos, que aunque parezca lo contrario, el mundo no se ha acabado, solo está cambiando.

Luego hablamos del Gobierno y de los enfrentamientos entre el Frente Judaico Popular, el Frente Popular de Judea y la Unión Popular judaica. Ahora vamos con las cosas de comer. Esta mañana ha estado en estos micrófonos, en el programa de Herrera, Luis de Guindos, que como sabes es el vicepresidente del BCE. Y ha dicho lo mismo que ha dicho la AIREF, de momento no hay recesión a la vista. La recesión es una crisis severa en la que la economía decrece dos trimestres seguidos. Pero De Guindos no estaba esta mañana para muchas fiestas y ha estado metafísico.

La inflación es el más absoluto, hay que luchar contra ella. Vienen meses difíciles. Por fin, hace unas horas la ministra Calviño reconocía que llegan tiempos difíciles. Hay que luchar contra la inflación. Esta mañana Calvió se ha puesto otra vez triunfalista y ha asegurado que lo que está haciendo el Gobierno sirve para reducir la subida de los precios.

Ministra, la inflación está por encima del 10 por ciento. Ministra hoy pagamos el megavatio hora a 226 euros. A pesar de que lo que dice Calviño, la propia Calviño sabe que las medidas del Gobierno no están funcionando. Por eso Calviño ha cambiado a toda prisa el orden del día de una reunión con los agentes sociales que se celebra esta tarde, para hablar del famoso pacto de rentas. El asunto del pacto de rentas lo había dejado morir el Gobierno. El pacto de rentas consiste en que la subida de los salarios sea moderada para que no se cree una espiral inflacionista. Los sindicatos mayoritarios no están por la labor de limitar mucho la subida salarial, hoy mismo se han manifestado avisando de un otoño caliente, Álvarez y Sordo, CCOO y UGT.

Es lógico que los sindicatos pidan una subida salarial que no nos haga perder capacidad adquisitiva. Pero si los salarios suben mucho, esa subida, como ya hemos hablado en otras ocasiones, provoca una segunda vuelta de la inflación. La subida salarial de momento está siendo moderada, de poco más de un 2 por ciento. Pero hay que aparezcan conflictos laborales, paros y huelgas, y para eso es conveniente que empresarios y trabajadores se ponga de acuerdo. En ese pacto de rentas que ahora quiere activar el Gobierno, hay que meter también a los pensionistas. Aunque pueda perder votos.