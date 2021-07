Fernando de Haro, sobre el incremento en los contagios: "No hemos aprendido y volvemos a las restricciones"

Antonio López es un señor que tiene más de 80 años, y que pinta muy bien. Antonio López es uno de los grandes pintores vivos que tenemos y ha vuelto a pintar la Puerta de Sol. Antonio López, además de un ser un gran pintor, es un hombre con mucho sentido común, con mucha sabiduría, será de tanto mirar. Y Antonio López dice que lo anterior, lo que teníamos antes de la pandemia, ya era una pandemia. Era una pandemia porque no estábamos viviendo como había que vivir. Y dice Antonio López que no hemos aprendido la lección porque no sabemos atenernos a lo imprescindible.

Lo que Antonio López llama lo imprescindible sabemos lo que es. No estaríamos hablando de la quinta ola del coronavirus, de la ola de los jóvenes si la necesidad de vida social, de juerga, de desfogarnos después de tantas restricciones se hubiera atenido a lo imprescindible.

Hay que reconocerlo: no hemos aprendido, como no había restricciones del Gobierno o de los Gobiernos no hemos tenido la paciencia necesaria, dos, tres meses, cuatro meses para que casi todo el mundo estuviera vacunado. Y ahí tenemos los datos, 640 jóvenes de cada 100.000 jóvenes infectados. En Cataluña los contagios se triplican todo los días.

Ya lo hemos dicho otras tardes, esta quinta ola va a tener muchos menos muertos, muchos menos ingresados. Pero el virus sigue en circulación y todavía solo un 40 por ciento de los españoles están totalmente inmunizados. Las vacunas funcionan y funcionan muy bien, pero como ha recordado Simón hay un 10 por ciento de los que tienen la pauta completa que pueden volver a contagiarse.

UN 10 por ciento de los mayores que ya están vacunados pueden enfermar. No hemos aprendido y la prueba es que volvemos a poner en riesgo a los mayores. No importa si es el 10 o el 90 por ciento. Un solo mayor puesto otra vez en peligro marca la diferencia, o debería marcarla. Va a llevar razón Antonio López, no hemos aprendido y volvemos a las restricciones.

Castilla y León quiere, ahora, sin estado de alarma, volver al toque de queda. Cataluña va a cerrar el ocio nocturno. Y se vuelve a hablar de los rastreadores que nunca fueron suficientes. La quinta ola, en principio, va a ser menos dañina en términos de salud que las anteriores. Quizá se la última ocasión para aprender lo que no hemos aprendido todavía. Hay que buscar lo que tiene de oportunidad esta horrible y pesada pandemia