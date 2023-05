Fernando de Haro, sobre el comunicado de los condenados de Bildu: "No asumen el daño causado"

Audio

Y mi madre se marchó a los diecinueve. Estuve triste con dieciséis. Y de mal humor con diecisiete. Tuve un tumor con dieciocho. Y mi madre se marchó a los diecinueve.

Esto es lo que rapea el malagueño Delaossa, No se inventa esto que cuenta Delaossa. No se inventa esa desesperanza. Esta mañana he leido una entrevista a Ester Ricós, psicoterapeuta. Dice Ester que el sentimiento de desesperanza está presente en la gran mayoría de los adolescentes que trata, que hay en los jóvenes un gran miedo al futuro. La estadística que ofrece Ester tiene sesgo porque habla de los que están en su consulta. En cualquier caso, que el miedo al futuro sea el sentimiento dominante en muchos jóvenes es un puñetazo en el estómago. Aunque bien mirado no es fácil tener esperanza en el futuro, para no tener miedo del futuro, hay que tener algo muy firme, muy seguro en el presente.

Te propongo un reto. Esta mañana ha habido sesión de control en el Congreso, vamos a escuchar unas frases que ha dicho Sánchez, el reto es identificar a quien le dirigía Sánchez.

Se equivocaron al controlar los nombres que llevaban en las listas de Bildu. Podría ser. Pero es más razonable pensar que Bildu tiene que hacer un guiño a sus presos. 169 presos de ETA. Si los etarras condenados van en las listas le estás diciendo a los presos que aguante, que no hablen, que les espera la gloria. En ese comunicado no hay ninguna expresión de arrepentimiento, no asumen el daño causado, ni mención alguna a su extrema injusticia. Se refieren a los delitos cometidos como «hechos por los que fuimos condenados». Como dice Kepa Aulestia todo es una escenificación para que Otegui sea candidato a lehendakari sin que hayan pedido perdón.