Fernando de Haro: "¿Seremos suficientemente responsables como para evitar un repunte del virus?"

Audio

Estamos empezando el primer fin de semana, desde hace seis meses, sin estado de alarma por coronavirus. No hay toque de queda, no hay cierres perimetrales y vamos a tener altas temperaturas. Hay hambre de vida buena y estamos viviendo en las carreteras una auténtica operación salida. Desde las dos de la tarde con retenciones en las carretetas catalanas, retenciones en las salidas de Madrid hacia Andalucía y Valencia. El gran éxodo.

En la Comunidad Valenciana la ocupación hotelera es del 60 por ciento, después de meses con poco negocio. Las autoridades autónomicas piden prudencia.

Desde luego que el virus no se ha acabado. La tasa de incidencia en España está en 166 por cada 100.000. Estamos bajando pero ojo que hoy en Andalucia se ha roto la tendencia al descenso. En Francia todavía no se han abierto las terrazas y hasta final de junio habrá toque de queda.

¿Seremos suficientemente responsables como para evitar un repunte cuando el Gobierno no ha sido mínimamente responsable? Esperemos que sí. Hemos llegado a este fin de semana en el que aparentemente se ha vencido el virus cuando solo hay un 14 por ciento de españoles completamente inmunizadas, hay que recordarlo, por razones políticas, no inmunitarias. 'El Independiente' que es un periódico digital serio confirma lo que sospechábamos que Moncloa. Sánchez desechó el estado de alarma para no mendigar el voto de sus socios.

Fernando de Haro: "El plan de Sánchez de pasarle el marrón a los jueces del Supremo ha fracasado"

La negociación de la última prorroga delestado de alarma en octubre, confiesan en Moncloa, que fue agónica. Cuanto mayor era la necesidad de sacar el decreto adelante mayor era la exigencia de los grupos independentistas, nacionalistas y regionalistas en inversiones, infraestructuras y competencias para sus respectivos territorios. Por eso entre otras cosas, se decretó un estado de alarma de seis meses, para no ir al Parlamento cada quince días.

Para no seguir mendigando el Gobierno aprobó hace diez días el decreto que le pasaba el marrón a los jueces del Supremo. Sánchez ha repetido desde entonces que las CCAA tienen suficientes herramientas jurídicas para hacer frente a la pandemia.

Cada vez que decía eso lo que decía Sánchez era que las CCAA debían establecer el toque de queda, esperar a que se pronunciara el TSJ y que luego fueran los jueces del Supremo los que unificaran criterio y le dieran el visto bueno. Por eso, presionando a los jueces, la vicepresidenta Calvo les pedía que echaran una mano.

Pero el plan de Sánchez de pasarle el marrón a los jueces del Supremo ha fracasado. A Baleares y a Valencia los TSJ le han dado el visto bueno para el toque de queda, a País Vasco, Canarias, y Navarra, los TSJ le han tumbado el toque de queda.