Fernando de Haro: "Sánchez todavía no ha hablado de amnistía, pero casi, ya falta poco"

Me he resistido los últimos días a hablar del monstruo. Porque lo último que quería era darle publicidad y aumentar el morbo. No, no es comprensible lo que ese padre ha llegado a hacer con su hija, el daño que le ha hecho a otros niños, el daño que le ha hecho a su hija.

No es comprensible, no hay explicación posible para el sufrimiento de los inocentes, para lo que se hacía en los años 30 y 40 en los campos de exterminio y de concentración nazis, no solo mataban a la gente, la torturaban buscando negarles la misma humanidad, no hay explicación posible para los niños maltratos en orfanatos de muchas partes del mundo, para los niños que han sido abusados por manos que deberían cuidarlos para los que mueren de hambre...

No hay explicación para tanto mal, ni la psicología, ni las ciencias sociales, ni la psiquiatría puede explicarnos este gran y brutal enigma. ¿Cómo se pueden hacer cosas tan malas? ¿Cómo se puede ser tan malo? No hay palabras. ¿Quién les hará justicia? Haría falta una reparación injusta.

Agustín Lara compuso Granada, es sabido, cuando no la había visitado. Tuvo que esperar 22 años. No ha esperado tanto los 40 líderes de la de la Comunidad Política Europea (CPE).

¿Quién está reunido en Granada hoy? Los líderes de la Comunidad Política Europea (CPE). La Comunidad Política Europea es un foro que nació el año pasado por impulso del presidente francés, Emmanuel Macron. Ha habido dos grandes protagonistas. Uno ha sido Zelenski. Zelenski ha asegurado que Rusia puede estar planeando una pausa en la guerra para rearmarse.

Zelenski se refiere sin referirse, como Sánchez con la amnistía, al otro protagonista de la cumbre: Trump. Trump en este momento aventaja en diez puntos a Biden para las elecciones del año que viene. Los procesos judiciales le fortalecen.

¿Qué pasa si Trump ganas las elecciones?

Putin espera una victoria de Trump. Trump ha afirmado que pondrá fin al conflicto 'en un día', lo cual es imposible. Si esto sucede, tendrá enormes consecuencias más allá de Ucrania. Aunque Trump es muy impredecible y actuará según lo que él piense que le hace lucir bien. Mucho dependerá del estado de la guerra, así como de las prioridades de

El anfitrión de la cumbre ha sido Sánchez, todavía no ha hablado de amnistía, pero casi.