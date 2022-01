Fernando de Haro: "Sánchez tiene que gastar bien y rápido el dinero de Europa"

Audio

Jennifer Ackerman es una mujer enamorada de los pájaros. Lleva toda la vida estudiándolos en cualquier rincón del mundo. Y lo que ha visto en los pájaros lo cuenta en sus libros que son auténticos Betseller. Jennifer comprende ya el código de muchos pájaros al avisarse.

Pero después de tantos años de observación hay una pregunta para la que Jennifer no tiene respuesta. ¿Por qué cantan los pájaros antes de que amanezca? Puede que sea porque hay silencio, porque es el momento en el que sonido llega más lejos. Aunque Jennifer dice que seguramente cantan al amanecer por que sí, porque les gusta, ese canto no tiene ninguna función biológica, ningún rendimiento, les gusta, es gratis. Y mientras queden pájaros, que hay cada vez menos, nosotros lo disfrutamos. Por qué si, sin rendimiento alguno, porque me satisface, buen motivo para hacer algo.

Hace un par de años muchos dejaron de comprar marcas blancas. Atrás quedaba la crisis. Pero ahora hemos vuelto mucho a la marca blanca, de cada 10 euros vendidos en los supermercados, cuatro son de productos de marca blanca. Hemos recuperado las costumbre que teníamos en la anterior crisis: vamos más a compra y en cada compra gastamos menos, miramos bien cuánto cuestan las cosas y buscamos promociones. ¿Hasta cuándo vamos a estar así?

Hoy hemos tenido la fotografía de cómo acabó la economía en el año 2021. El año pasado nuestra economía creció un 5 por ciento. Eso es mucho y es una buena noticia que vayamos saliendo del hoyo. Ayer supimos que el año pasado se creo mucho empleo en 2021. No hay razones para ser catastrofista pero tampoco para ser triunfalistas como está siendo el Gobierno. La economía ha crecido como no había crecido en los das dos últimas décadas. Pero es que veníamos de una caída de más del 10 por ciento. Si la economía cayó en 2020 un 10 por ciento y en 2021 un 5 por ciento, eso significa que la salida de la crisis no es en forma de V. Casi todos los organismos nacionales e internacionales decían que íbamos a crecer lo que hemos crecido, pero el Gobierno se empeñaba en decir que íbamos a crecer más, un 6,5 por ciento, y no le dio la gana de cambiar la previsión. Buena gana de generar pesimismo y desconfianza. Ahora el Gobierno dice que vamos a crecer muchísimo, pero el año que viene.

Todavía no lo sabemos a ciencia cierta porque no tenemos todos los datos, pero lo más probable es que la economía española sea la segunda que menos crezca de Europa después de haber sido la que más cayó. Los datos muestran que a final de año la recuperación aflojó por Omicrom y por lo caras que están la luz y la gasolina. No todo es culpa del Gobierno. La economía española tiene desde hace mucho tiempo unos problemas sin resolver que no son de Sánchez. Lo que tiene que hacer Sánchez es gastar bien y rápido el dinero de Europa. Pero no lo está haciendo.

¿Cuándo dejaremos otra vez de mirar los precios en el super? La recuperación completa el año que viene.