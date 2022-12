Fernando de Haro: "Sánchez tiene mucha prisa por manejar el Tribunal Constitucional"

Audio

Estamos viviendo momentos nunca vividos en la vida política española. Se trata de un auténtico lío que vamos a tratar de explicar, un lío que la mayoría que apoya al Gobierno aprovecha para acusar a la oposición de antidemocrática. Curiosa acusación cuando el Gobierno está desarmando la Constitución. Pero además del lío político esta mañana nos ha sobresaltado la noticia de que una agente de la Guardia Civil en Quintanar del Rey (Cuenca) ha matado a sus dos hijas y después se ha sucididado. Estaba en proceso de divorcio. Sobrecogedor.

No parece que tuviese problemas psicológicos, no parece. Cuando sucede algo así nos quedamos fríos. Nos parece inexplicable. Hay algo profundamente inexplicable en acontecimientos como estos. Nos han educado, y nos han educado bien, en una razonable confianza de que, en última instancia, la realidad y la vida es justa y buena.

Vamos con el lío entre el Tribunal Constitucional y el Congreso. Vamos con el lío político. Requiere un poco de paciencia. Vamos por pasos. Primer paso, como seguramente sabes, Sánchez y ERC han pactado una modificación del Código Penal para eliminar el delito de sedición y malversación. Segundo paso. Sánchez tiene mucha prisa por manejar el Tribunal Constitucional. Y por eso ha metido en esa ley que va a reformar el Código Penal dos enmiendas para cambiar también la ley del Tribunal Constitucional y la ley del CGPJ. Es una chapuza y, probablemente, algo ilegal. Tercer paso. Mientras el proyecto de ley estaba en la Comisión de Justicia el PP pidió una cosa que se llama la reconsiderración. Esto significa que pedía una reunión de esa comisión para volver a discutir que en una reforma del Codigo Penal se metan de matute cosas que no tienen nada que ve con el Código Penal. El presidente de la Comisión, socialista, no convoca la reunión. Cuarto paso. Ayer el PP presenta en el Tribunal Constitucional un recurso que dice que lo de meter un tema de matute en un proyecto de ley vulnera los derechos de los diputados. Y le pide al TC que suspenda la tramitación de la reforma del Código Penal antes de que se celebre hoy la sesión en el pleno del Congreso en el que se tiene que aprobar uno de los últimos tramites. Quinto paso. El presidente del Tribunal Constitucional convoca para esta mañana una reunión para estudiar si suspende o no la tramitación de la ley. La reunión esta convovada para primera hora. Esta mañana no sabíamos si el pleno de esta tarde se iba a celebrar o no. El Gobierno y la mayoría parlamentaria del Gobierno se pone muy, muy nerviosa, y acusa al PP y al Constitucional de estar protagonizando lo peor que le ha pasado a la democracia española desde el 23 de febrero.

Sexto paso. Podemos y PSOE, para ganar tiempo, presenta un recurso contra dos magistrados del TC.

Séptimo paso. El TC se reúne a media mañana. En esa reunión los magistrados constatan que no hay manera de ponerse de acuerdo. Los cinco magistrados del sector progresista piden más tiempo para poder analizar los asuntos Y el presidente del TC aplaza la decisión para el próximo lunes. En resumen: el lunes el TC va a resolver el recurso contra el dislate de usar una ley para cualquier cosa, no hay suspensión del pleno de esta tarde.

En el Gobierno respiran un poco más tranquilos. ¿Signifca eso que ha ganado el gobierno? No necesariamente. Hoy se va a votar la reforma del Código Penal y va a salir adelante. Pero no es la aprobación definitiva. La ley tiene que ir al Senado y volver al Congreso y en ese tiempo el Constitucional puede atender el recurso de amparo del PP. Esto no se ha acabado. Entre tanto, el portavoz parlamentario del PSOE, Paxti López, el hombre que se dedica a dar toques a los jueces, sigue presionando al TC, sin respetar lo más minimo la división de poderes.

El Gobierno y sus socios han puesto el grito en el cielo por el recurso del PP y Vox. Han acusado a la oposición de antidemocrática. Lo dice un Gobierno que quiere meter en el Constitucional, a dos personas que han hecho política socialistas hasta ayer, lo dice un Gobierno que ha pactado suprimir un delito con los lo han cometido, un Gobierno que indulta a quien no pide perdón.