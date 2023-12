Fernando de Haro: "Sánchez ha tenido que decir que los jueces se dejan utilizar"

Audio

Sales de casa. Último día de la semana vas pesando en tus cosas, el enfado del jefe, la cena de esta noche, otra semana sin ir al gimnasio. Oyes un helicóptero, suena raro, el helicóptero cae en la mediana de la carretera por la que vas conduciendo. Te has salvado por poco. Por la pericia del piloto. Es lo que ha pasado esta mañana en Madrid. ¿Y si el piloto hubiera sido un poco más torpe? Nos podría haber caído un helicóptero encima, podríamos haber nacido en Gaza y ahora estaríamos debajo de las bombas. ¿Llevaban razón los antiguos cuando decían que la vida está en manos de una fortuna ciega?

El lago Lemán es un lago que recoge las aguas de los Alpes. Antes, cuando no había cambio climático, se pasaba varios meses helado. En verano es muy agradable bañarse en las aguas. Que yo recuerdo me he bañado un par de veces. El lago Lemán está a las orillas de Ginebra que es una ciudad con mucho dinero, con muchos organismos internacionales y cara, muy cara. Y muy aburrida.

Un café te puede costar 10 euros. A las orillas del Lago Lemán está la sede de la fundación Henri Dunat, dedicado a mediar en conflictos nacionales e internacionales. Ese es el nombre del verificador. Pero shhhh no tiene que saberlo nadie.

La preparación de la reunión le ha salido cara a Sánchez: ha tenido que decir que los jueces en España se dejan utilizar, ha tenido que promover una ley de amnistía, ha tenido que llamar a Puigdemont president. Lo de la amnistía ha obligado a Bolaños, ministro de Justicia, a no decir la verdad. En las últimas horas, Bolaños se ha reunido con miembros de la Comisión y por dos veces ha negado que la amnistía planteara problemas en la UE.

Y como en la UE no están dispuestos a que los dejen por mentirosos, ha tenido que salir elportavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wigand.

Bolaños no inventes. Mala semana lleva Bolaños.