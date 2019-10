Fernando de Haro: "Sánchez ha roto con una tradición que ni siquiera Zapatero se saltó"

Audio

El brexit es una tragedia, un Brexit sin acuerdo es una boma de neutrones. Por eso, es una buena noticia que hoy la Comisión Europea haya accedido a la tercera prórroga. El Gobierno de Johnson la solicitó muy a su pesar, y los socios europeos la han aprobado tras tener que superar la resistencia inicial del Gobierno francés de Emmanuel Macron. La prórroga durará hasta el próxmo 31 de enero y da margen al Parlamento para ratificar el acuerdo de salida, y en medio, es muy probable que haya elecciones.

No estamos todavía oficialmente en campaña, pero hoy todos los líderes políticos han tenido acto electoral. Sánchez no ha querido asistir al del Congreso Nacional de la Empresa Familiar que ha inaugurado este lunes en Murcia el Rey Felipe VI y ha roto así, con una tradición que ni siquiera Zapatero en los momentos más difíciles se saltó. Sánchez se ha quedado en Madrid para presentar la campaña en un acto que ha durado once minutos. Ha recurrido a un solo argumento: los progresistas de verdad tienen que movilizarse porque el PSOE, el mismo, es la víctima de un frente de bloqueo que incluye a las tres derechas, el indepedentismo, y Unidas Podemos.

Pobre Pedro Sánchez, que es víctima de una conspiración de izquierda y derecha. En estas dos semanas cortas que quedan para las elecciones Pedro se la juega porque tiene que movilizar y movilizar. Su victoria en abril se debió en gran medida, a que movilizó un millón de abstencionistas por el miedo a Vox. Sánchez tiene que movilizar mucho porque las encuestas no le van bien. Ya veremos lo que dice mañana el CIS de Tezanos pero, las encuestas no le van bien. Hoy hemos conocido hasta cinco encuestas. Y casi todas coinciden. El PSOE, si aciertan los sondeos, obtendría menos apoyo que en abril. El PSOE puede quedarse por debajo de los 120 diputados mientras que el PP se encontraría cerca de los 100 diputados, pero su ascenso se detiene en beneficio de Vox que experimenta una auténtica escalada por encima de los 40 diputados. Sin duda la cuestión de Franco y la crisis de Cataluña favorecen al partido de Santiago Abascal. Con la exhumación de Franco Sánchez ha conseguido reforzar a Vox y no ha conseguido, de momento, movilizar votos de la izquierda. Ciudadanos sufriría un serio varapalo. No es difícil prever que en estas dos semanas que nos quedan hasta las elecciones Sánchez va a tirar mucho del miedo a la derechona; que viene Vox, que viene Vox. Vox le viene a Sánchez porque debilita al PP y porque da miedo, ya veremos si da tanto miedo como en abril.

Si estas estimaciones de voto coincidieran con los resultados del 10 de noviembre, había un empate técnico entre el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda, con ventaja para la derecha. Y Sánchez tendría una investidura porque no se puede ir a terceras elecciones pero no tendría una mayoría estable, no suma con nadie salvo que se acerque a Casado y eso no es Sánchez.