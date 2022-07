Fernando de Haro: "Sánchez no ha respetado de ningún modo la independencia de la Fiscalía"

Audio

Muy buenas tardes a la familia del barendero José Antonio González, que ha muerto en Madrid por la ola de calor, muy buenas tardes a todos los desalojados por los últimos incendios. Ya lo decía Amaral: son mis amigos. Julie Beck es una periodista de una prestigiosa revista de actualidad. Y ha hecho una de esas cosas que hacen las revistas estadounidenses. Se ha pasado más de tres años entrevistando a amigos para intentar comprender lo que les une, lo que alimenta la amistad. Julie ha acabado la serie de reportajes. Su conclusión final es muuy llamativa dice que no es una persona religiosa, pero ha llegado a la conclusión de que la gracia es la fuerza más importante en la amistad. Julie define gracia como un regalo que nunca es merecido.

Las dimisiones por motivos personales y por problemas de salud se están convirtiendo en una plaga en el entorno de Sánchez. Ayer fue Adriana Lastra que dimitió de segunda del PSOE por razones personales, pero que sigue como diputada. Ya ha convocado este sábado Sánchez un Comité Federal para reorganizar el PSOE y muchos altos cargos del partido están temblando porque están en marcha la navaja de Sánchez que acaba con los entes que dejan de serle necesarios. Hoy la que ha dimitido es la Fiscal General del Estado, Doleres Delgado, también por razones de salud.

Lo llamativo de esta dimisión es que la consideremos una dimisión del entorno de Sánchez, de un cargo al servicio de Sánchez. Ya lo dijo Sánchez en su momento ni independencia de la justicia ni tonterías, de quién depende la Fiscalía. Quién controla la Fiscalía...pues eso.

La propia Dolores Delgado defendió que era una ventaja haber sido ministra de Justicia antes.

Le deseemos lo mejor en lo personal a Dolores Delgado. No podemos desear que nadie siga su ejemplo como Fiscal General del Estado. Durante su mandato Sánchez no ha respetado de ningún modo la independencia de la Fiscalía, y Dolores Delgado ha estado encantada de representar su papel. La ya ex fiscal ha nombrado preferente para el Supremo fiscales cercanos al Gobierno, mantuvo abierta más allá de lo que era razonable la investigación del patrimonio del Rey emérito, se involucró en el caso stampa, el fiscal anticorrupción que investigaba a Villarejo y que fue apartado del caso, algo que favorecía a Dolores Delgasdo. Dolores Delgado Es la única fiscal general a la que el Consejo General del Poder Judicial no avaló como idónea. Los gobiernos de todo signo han querido tener al Fiscal General del Esatdo de su lado, pero esta vez Sánchez ha batido todos los récords.

La culpa es de un presidente que no tiene respeto por las instituciones, pero también de unas instituciones que están muy poco acostumbradas a poner pie en pared.