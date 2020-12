Fernando De Haro: "Sánchez se olvida de la prioridad fundamental y pone por delante sus intereses electorales"

Audio

Tenemos nuevo candidato del Partido Socialista en Cataluña para las elecciones del próximo 14 de febrero. Va a ser Salvador Illa que hasta hace unas horas seguía negándolo y seguía diciendo 1ue el candidato iba a ser Iceta.

El candidato no va a ser Iceta, va a ser Illa. Esto estaba planificado hace ya dos años. Illa es el Secretario de Organización del PSC, el Partido Socialista de Cataluña, pero se han ido sucediendo los imprevistos.

El primero fue que había que negociar con Esquerra aquello de “desinflamar”. Lo que se decía hace algunos meses. Illa se convirtió en un personaje importante para conseguir la investidura de Pedro Sánchez. Tan importante que hace un año, después de la investidura, Sánchez decidió que tenía que ser ministro. Buscó un ministerio poco importante. Las competencias estaban transferidas y tenía poco que hacer. Illa sabía poco de Sanidad. Le hizo hueco y allí puso a Illa sentado en un Ministerio que no tenía importancia.

Pasó lo que pasó. Se lo trajo a Madrid para seguir negociando con Esquerra. Llegó el siguiente imprevisto que era la pandemia. De ser un Ministerio sin importancia, convirtió en un Ministerio con mucha importancia.

Estaba planificado hace dos años pero habían surgido los imprevistos.

¿Por qué a pesar de esos imprevistos, a pesar de que Illa ha sido el ministro de Sanidad, ahora sí deciden cambiar de candidato?

Primero porque Iceta no tira a las encuestas, no tiene gran aceptación entre los votantes. Illa es de los ministros mejor valorados y de los políticos más valorados en Cataluña, por encima de él Oriol Junqueras. ¿Por qué? Sánchez ha debido pensar que una vez puesta en marcha la campaña de vacunación, ya no hace falta que Illa siga gestionando la cuestión.

¿Qué busca Sánchez con esta decisión? Movilizar. En este momento las encuestas dicen que PSC es la tercera fuerza pero necesita movilizar al electorado y con Illa van a movilizar mucho más que con Iceta. Lo que sería formidable. Lo que busca es que PSC quede por delante de Junts per Cat. Esto es lo que busca, que tenga el PSC más protagonismo y ha querido aprovechar la popularidad de Illa. Supone que despiste el Ministerio de Sanidad. Algo habrá aprendido Illa durante estos diez meses y cuando nos enfrentamos a una cuestión esencial, que es la vacunación, que no ha hecho más que empezar. Por delante hay un reto enorme. Cuando hace falta alguien con alguna experiencia, Sánchez se olvida de la prioridad fundamental, que es la lucha contra la pandemia, y pone por delante sus intereses electorales.

La posibilidad de tener a Illa negociando con ERC está por encima de las necesidades de España y de la necesidad fundamental de España es una buena campaña de vacunación.