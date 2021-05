Fernando de Haro: "Sánchez está intentando remontar el vuelo después del batacazo de Madrid"

Audio

El 'sanchismo' llegaba hoy a la primera sesión de control en el Congreso después de la debacle de los socialistas en la Comunidad de Madrid con la aspiración, quizás con el sueño de rescatar la victoria de Illa en las catalanas. No nos acordamos, en el ya lejano 14 de febrero hubo unas elecciones catalanas, ¿te acuerdas?

ERC no ha conseguido el apoyo de Junst desde entonces, no lo ha conseguido porque Puigdemont exige, aunque ha quedado por detrás de Junts, mandar en el proceso hacia la nueva república catalana. El plazo vence el próximo 26 de mayo, si no hay acuerdo, se repiten las elecciones. Ya digo Sánchez esta mañana veía hueco, sino de gobernar con ERC en Cataluña, quizás pensaba que todavía era posible un acuerdo de izquierdas. Y así se lo ha soltado a Rufián.

Y Rufián que lleva meses zurrando a los socialistas, le ha respondido duro que en realidad ERC habla con Sánchez porque sabe que está necesitado.

DE HARO: "ERC SOLO LLEGARÍA A ACUERDOS CON SÁNCHEZ PARA SACARLE ALGO"

No creo Pedro en tu voluntad, creo en tu necesidad. Hay que recordarle a Sánchez, que está intentando remontar el vuelo después del batacazo de Madrid, que ERC solo llegaría a acuerdos con Sánchez para sacarle algo.

Bueno, ha mencionado la posibilidad de un Gobierno de izquierdas, ha querido Sánchez poner en valor su victoria en Cataluña y, mira por donde, se ha obrado el milagro: ERC, Junts y la CUP pactan un acuerdo de mínimos para reencauzar la negociación. Sánchez parece no haber aprendido, el independentismo catalán está a la gresca, se llevan a matar entre ellos, pero siempre se aborrecen un poco menos de lo que aborrecen a cualquier partido del resto de España.

Sánchez también ha querido remontar el vuelo en la sesión de control lanzando un golpe en la mandíbula a Casado para bajarle la euforia de lo de Madrid.

La frase le ha salido ocurrente. Pero la acusación de que Casado solo está pendiente de citas electorales y la invitación a Casado de serenarse porque al Gobierno le quedan dos años ha sido tramposa. Ha sido Sánchez el quisó acelerar el cambio en Murcia y el que provocó unas elecciones en Madrid. Casado ha estado rápido.

¿Qué quiere decir Casado cuando recuerda a Zapatero? Zapatero acabó la segunda legislatura intervenido por Europa, obligado por Alemania a una reforma constitucional, obligado a hacer recortes par reducir el gasto. ¿Estamos ya en ese punto?

El déficit y la deuda está disparado pero de momento hay margen porque Bruselas lo da.

Otra cosa es qué puede suceder dentro de un año. No estamos en 2011 cuando nos intervinieron, pero no estamos en la recuperación que ha anunciado hoy Sánchez en el Congreso. La Comisión Europea ha mejorado sus previsiones de crecimiento para España hasta el 5,9% este año y 6,8% el que viene. Vamos a ser los que más crezcamos porque somos los que más hemos caído. Buena noticia.

Pero Bruselas avisa de que el paro seguirá subiendo este año.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado