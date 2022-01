Fernando de Haro: "Rusia tiene que convencerse de que pierde más de lo que gana"

Audio

Al ver hace un rato como las agencias de noticia anunciaban lo que ya todos sabíamos: que la Infanta Cristina e Iñaqui Urdargarín deciden interrumpir su relación matrimonial, o sea que se separan o se divorcian, no ve ha venido a la cabeza la imagen de los dos en el juicio Noos, ni las visitas de la Infanta a la prisión, ni otras estampas de la familia del Rey. Me ha venido a la memoria una artículo que escribrió hace unos días Sergio del Molino, el de la España Vacía. Sergio es que un hombre de izquierdas, que no tiene una agencia matrimonial y que no es un predicador de los valores perdidos de Occidente decía que las parejas casadas y heterosexuales van camino de convertirse en algo subversivo. Y con muy buena ironía venía a señalar que el matrimonio estable de personas con diferente sexo no es un delito, ni una muestra de mal gusto o de falta de compromiso con la vida. En esas estamos.

De momento la tensión entre Rusia y los aliados occidentales no disminuye. Enseguida Ángel Expósito que está en Kiev, desde donde va a hacer hoy La Linterna, nos va a contar cómo están las cosas sobre el terreno. La OTAN han reforzado la capacidad de defensa del flanco este de Europa, con el envío de aviones y barcos para contrarrestar la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania.

Rusia sigue amenazando y asegura que si no se atienden las demandas de Moscú, las consecuencias las sentirán "tanto los estadounidenses como los europeos en sus cuellos". Irlanda tiene miedo porque Rusia ha anunciado maniobras frente a la Isla.

Estados Unidos, el Reino Unido y Australia han repatriado a parte de sus diplomáticos y Borrel, alto represente, dice que todavía no es necesario algo así.

Los ministros de Exteriores de la UE están reunidos con Blinken para coordinar la respuesta. De momento La UE ha anunciado más dinero para Ucrania.

No perder la foto de conjunto. ¿En qué momento estamos del conflicto? Rusia ha pedido por escrito a Estados Unidos que no va extender la protección de la OTAN a Ucrania. Le ha dado una semana. La escalada no se frena de momento, pero eso no significa que necesariamente vaya a haber guerra. Si funciona la estrategia de la disuasión no habrá guerra.

La estrategia de la disuasión consiste en que los dos protagonistas del conflicto se convenzan de que el daño que pueden sufrir no compensan el daño que puedan causar. El potencial agresor tiene, en este caso Rusia, que convencerse de que pierde más de lo que gana. Para eso, la amenaza tiene que ser real. Si Putin piensa que la OTAN y Estados Unidos nunca van a intervenir no hay disuasión. La disuasión requiere que el agresor actúe de forma racional. Si presumimos que Putin no va a ser racional no hay disuasión. El problema es saber qué considera Putín racional. No tenemos esa información. Y eso hace que la situación sea imprevisible.