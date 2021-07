Fernando de Haro: “La quinta ola se ha producido por el comportamiento irresponsable de algunos”

Audio

Nos mandaron los italianos para casa cuando anoche jugamos el mejor partido de la Eurocopa. Es lo que dicen los que saben de futbol. Empezamos la Eurocopa con muy poco esperanza, con críticas a las decisiones de Luis Enrique, y a medida que nos vamos alejando del disgusto de anoche, resaltan más los factores positivos. Los que saben de fúbol dicen que hay selección, que hay España, que los nuestros son muy jóvenes y que el equipo tiene recorrido. Es, pues cuestión, de paciencia. La paciencia no es fácil, es saber esperar, es no tenerlo todo ahora. La paciencia es esperar a que el tiempo te traiga lo que te tenga que traer, una Eurocopa, o la normalidad. Paciencia es lo que no hemos tenido.

Nos mandaron los italianos para casa cuando anoche jugamos el mejor partido de la Eurocopa. Es lo que dicen los que saben de futbol. Empezamos la Eurocopa con muy poco esperanza, con críticas a las decisiones de Luis Enrique, y a medida que nos vamos alejando del disgusto de anoche, resaltan más los factores positivos.

Los que saben de fútbol dicen que hay selección, que hay España, que los nuestros son muy jóvenes y que el equipo tiene recorrido. Es, pues cuestión, de paciencia. La paciencia no es fácil, es saber esperar, es no tenerlo todo ahora. La paciencia es esperar a que el tiempo te traiga lo que te tenga que traer, una Eurocopa, o la normalidad. Paciencia es lo que no hemos tenido.

Esta mañana me ha escrito un buen amigo con el que iba a cenar en su casa y me ha dicho que tenemos que posponer la cena porque su hija que ha terminado segundo de bachillerato, ha dado positivo y toda la familia tiene que confinarse. La chica tiene los síntomas propios de una faringitis. Su padre dice que ha tenido un comportamiento ejemplar. Como muchos jóvenes.

Pero en esta España nuestra en la que cada vez tenemos más miedo a decir las cosas claras no nos atrevemos a decir claramente que esta quinta ola, cuando nos faltaba poco para la inmunidad de grupo, se ha producido por el comportamiento irresponsable de algunos, bastantes, jóvenes. Los políticos les hacen ahora un llamamiento a la responsabilidad, pero parecen tener miedo a perder futuros votantes.

Lo políticamente correcto nos impide decir que son los jóvenes los responsables en buena medida de esta quinta ola. Y la falta de sinceridad nos impide reconocer que el comportamiento de los jóvenes en una sociedad siempre es el reflejo de cómo han educado los adultos.

El Consejo Interterritorial que reúne a estas horas a los consejeros de sanidad y al ministerio de sanidad, estudia cómo afrontar esta quinta ola. Sánchez no ha parado de afirmar que las decisiones en materia de Covid se toman por criterios científicos, por criterios técnicos.

Los famosos expertos del Ministerio en un documento han recomendado valorar la limitación de movilidad en el horario nocturno. O sea volver al toque de queda. ¿Pero qué pasa? Que no hay estado de alarma y que eso ya lo intento el Gobierno de Baleares y que el Supremo dijo que no se puede establecer un toque de queda sin estado de alarma. Los técnicos del Ministerio señalan que, tal y como están las cosas, puede haber repunte de ingresos hospitalarios.

Si es así, convendría que el Consejo Interterritorial llegara esta tarde a un acuerdo para imponer restricciones comunes a toda España. Esto es lo que intentó hace un mes la ministra de Sanidad. ¿Qué pasó? Que tuvo que dar marcha atrás porque Madrid acudió a los tribunales. Una vez lo que necesitamos en el plano sanitario es irrealizable por falta de cobertura jurídica.