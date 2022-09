Fernando de Haro: "¿Y de quién nos fiamos con la guerra fiscal que se traen los políticos?"

Audio

Imagínate que ahora, al salir del trabajo, o ahora que estás en el coche te digo, como si fuera tu cuñado, mira, amigo tú lo que tienes que hacer es estudiar ingeniería, fisica de materiales y hacer un curso especializado para saber cómo se maneja la presión hidrostática. Logicamente me pondrías cara de sota. Y si te dijera: “amigo sin saber de estas cosas no te vas a enterar de si las fugas del Nord Stream, el gaseoducto que trae el gas ruso a Europa , son consecuencia de un sabotaje o no”. Seguramente me dirías que es una exageración y que en el fondo te importa poco si ha sido un sabotaje o un accidente. Pero la cosa tiene su miga porque ahora los alemanes dicen que el gaseoducto ha quedado inutilizado para siempre. Eso significa que se acabó el gas ruso y va a ser más difícil calentarnos. La cosa cambia. ¿Hay algún modo de que tú y yo sin estudiar ingenieria y física, sin irnos al mar báltico sepamos si ha sido o no ha sido un sabotaje? Fiándonos de alguien fiable. Los rusos dicen que no ha habido sabotaje. Pescov portavoz de Moscú.

Y la Unión Europea y los alemanes siguieren que ha sido un sabotaje. ¿De quién nos fiamos? Pues depende. Todos tenemos ciertos prejuicios, cierta educación, cierta historia. Eso no es malo, y sobre todo es inevitable. Si eres prorusso tenderás a pensar que lleva razón Putin y que la OTAN lo ha acorralado demasiado. No serás favorable a la versión del sabotaje. Si eres pro-occidental y por-ucraniano, tenderás a pensar que es un sabotaje. Esto es lo que suele pasar cuando discutimos o debatimos. Cada uno se forma su opinión. Y leemos decir: esto es lo que yo opino y tienes que respetarme. Y ahí se suele acabar la conversación.

Todas las personas merecen respeto, pero no todas las opiniones están bien fundadas. Y por eso merece la pena hablar y escuchar. ¿Qué es más razonable pensar que Rusia tiene razón o que Alemania tiene razón? Tenemos que fiarnos de una de las dos partes o de ninguna. ¿Cómo decidimos de quien nos fiamos? ¿Sólo por nuestros prejuicios? Putin lleva mintiendo más de seis meses es ¿digno de crédito? Podemos haber sido prorrusos pero ni la vida ni la historia son una foto fija, los prejuicios son opiniones ancladas en razones del pasado que pueden confirmarse o no confirmarse en el presente. Es razonable mantener o cambiar de criterio según lo que va sucediendo.

¿Y de quién nos fiamos con la guerra fiscal que se traen los políticos? En España, siempre que se aproxima una campaña electoral los políticos alimentan polémicas vacias, con falsas banderas.

Andalucía y la Comunidad de Madrid, gobernadas por el PP, y ahora la Comunidad Valenciana gobernada por el PSOE y sus socios, han levantado la bandera de la bajada de impuestos. Las dos medidas estrellas de esta bandera son la bonificación del impuesto de patrimonio y la deflactación, la actualización de la tarifa del IRPF. El impuesto de patrimonio lo paga muy poquita gente yLa deflactación de la tarifa no es bajar impuestos es no subirlos. Otra cosa son las bajadas del IVA. Las a reclamado el PP y que las acabado asumiendo el Gobierno, aunque arrastrando los pies. No hay que descartar que el Gobierno de Sánchez acabe rebajando en IVA en algunos productos más como le pide Feijoo. El Gobierno de Sánchez, abandonado ya por Ximo Puig, sigue diciendo que bajar impuestos es poner en peligro el Estado de Bienestar. Bolaños, ministro d epresidencia

La posición del Gobierno es un trampatojo, el Gobierno en realidad no quiere hablar de impuestos, quiere hablar de pobres y ricos. Dice que le preocupa la sostenibilidad del Estado del Bienestar y va a proponer a los funcionarios, en año electoral, una subida salarial del 3,5 por ciento. Los salarios pactados en la empresa privada han subido un 2,5 por ciento.